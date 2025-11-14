Ordu'da Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı

Ordu'nun yüksek kesim ve yaylalarında sonbaharın son günlerinde kar yağışı etkili oldu; sahil ve orta kesimlerde yağmur, sıcaklık 10 dereceye kadar düştü.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 16:56
Ordu'nun yüksek kesimleri ve yaylalarında sonbahar mevsiminin son günlerinde kar yağışı etkili oldu.

Sahil ve orta kesimlerde yağmur etkisini sürdürürken, Mesudiye, Kumru, Korgan, Akkuş, Kabadüz ve Aybastı ilçelerinin yüksek kesimleri ve yaylalarında kar örtüsü oluştu.

Bir süredir aralıklarla devam eden yağışların ardından yaylalar beyaz örtüyle kaplanarak etkileyici görüntüler oluşturdu. Yağış sonrası ağaçlar, yollar ve açık alanlar karla kaplandı.

Kar yağışının ardından sahil kesimlerinde hava sıcaklığı 10 dereceye kadar geriledi.

Taşıdığı risk ve süre

Kar yağışının yüksek kesimli bölgelerde yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

AKKUŞ İLÇESİ ARGAN YAYLASI'NDAN FOTOĞRAFLAR

