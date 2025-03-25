Ordu'daki Trafik Kazasında 84 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Ordu’da Trafik Kazası: 84 Yaşındaki Süleyman Genç Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde gerçekleşen üzücü bir trafik kazasında, 84 yaşındaki Süleyman Genç, yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen, yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Olay, Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Sezai Erşara'nın kullandığı 06 BB 692 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Genç’e çarptı. Kazanın anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza sonrası Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Süleyman Genç, yapılan müdahale ve tedavi sürecine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bu üzücü olay, bölgedeki trafik güvenliği konusunu yeniden gündeme getirdi.