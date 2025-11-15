Ordu-Sivas kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

Mesudiye'den Sivas yönünde ulaşım aksadı

Ordu-Sivas kara yolu, etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı sonucu Ordu'nun Mesudiye ilçesinden Sivas yönüne ulaşım sağlanamaz hale geldi. Özellikle Iğdır Ormanları mevkiinde kar kalınlığının artması sürücülere zor anlar yaşattı.

Bölgede Ordu Büyükşehir Belediyesi, Mesudiye Belediyesi, Karayolları Müdürlüğü ve polis ekipleri yolu yeniden trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 40 santimetreye kadar ulaştı. Bazı mahallelerde meydana gelen elektrik kesintilerine ekipler tarafından müdahale edilirken, bazı yayla yollarına da ulaşım sağlanamadığı öğrenildi.

