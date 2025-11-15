Ordu-Sivas Kara Yolu Tipi Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Yoğun kar ve tipi nedeniyle Ordu-Sivas kara yolu Mesudiye'den Sivas yönüne kapandı; Iğdır Ormanları'nda kar 40 santimetreye ulaştı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 00:20
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 00:20
Ordu-Sivas Kara Yolu Tipi Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Ordu-Sivas kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

Mesudiye'den Sivas yönünde ulaşım aksadı

Ordu-Sivas kara yolu, etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı sonucu Ordu'nun Mesudiye ilçesinden Sivas yönüne ulaşım sağlanamaz hale geldi. Özellikle Iğdır Ormanları mevkiinde kar kalınlığının artması sürücülere zor anlar yaşattı.

Bölgede Ordu Büyükşehir Belediyesi, Mesudiye Belediyesi, Karayolları Müdürlüğü ve polis ekipleri yolu yeniden trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 40 santimetreye kadar ulaştı. Bazı mahallelerde meydana gelen elektrik kesintilerine ekipler tarafından müdahale edilirken, bazı yayla yollarına da ulaşım sağlanamadığı öğrenildi.

ORDU-SİVAS KARA YOLU, ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE TİPİ NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANDI.

ORDU-SİVAS KARA YOLU, ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE TİPİ NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANDI.

ORDU-SİVAS KARA YOLU, ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE TİPİ NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANDI.

İLGİLİ HABERLER

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muazzez Abacı'nın Kızı Aslı Saba Abacı: 'Annem Antibiyotiğe Ters Reaksiyon Verdi'
2
TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı
3
Elazığ'da 16 Yaşındaki Çocuk Sobayı Tinerle Yakarken Yaralandı
4
Ordu-Sivas Kara Yolu Tipi Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
5
Kavaklıdere'de 9. Etap (Menteşe 2.) TOKİ Konutlarının Temeli Atıldı
6
Çankırı'da Belediye Kamyonuna Arkadan Çarpan Otomobil: 3 Yaralı (1'i Bebek)
7
Eskişehir'de ehliyetsiz sürücü bekçiye çarptı; ambulansta 34 bin 389 TL cezayı imzaladı

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı