Ordu Ünye'de Çatı Yangını: İşçilerin Kaldığı Bina Söndürüldü

Olay

Ordu'nun Ünye ilçesinde, Kaledere Mahallesi 20 Temmuz Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, işçilerin kullandığı dairede kullanılan elektrikli ısıtıcı soba kaynaklı başlayan yangının duman ve alevlerini fark eden işçiler kendilerini dışarı attı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Müdahale

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, binanın 4'üncü katına itfaiye merdiveni kullanarak müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının çıktığı odada işçilerinin bulunduğu bölümde maddi hasar meydana geldi.

Soruşturma

Yangınla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

ORDU'NUN ÜNYE İLÇESİNDE, İŞÇİLERİN KALDIĞI 4 KATLI BİR BİNANIN 4'ÜNCÜ KATINDA ELEKTRİKLİ SOBADAN KAYNAKLANDIĞI BELİRLENEN BİR YANGIN ÇIKTI.