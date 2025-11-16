Ordu Ünye'de Çatı Yangını: İşçilerin Kaldığı Bina Söndürüldü

Ordu'nun Ünye ilçesinde işçilerin kaldığı 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 01:05
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 01:05
Olay

Ordu'nun Ünye ilçesinde, Kaledere Mahallesi 20 Temmuz Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, işçilerin kullandığı dairede kullanılan elektrikli ısıtıcı soba kaynaklı başlayan yangının duman ve alevlerini fark eden işçiler kendilerini dışarı attı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Müdahale

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, binanın 4'üncü katına itfaiye merdiveni kullanarak müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının çıktığı odada işçilerinin bulunduğu bölümde maddi hasar meydana geldi.

Soruşturma

Yangınla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

