Orgeneral Metin Tokel Erzurum'da: Vali Çiftçi ile Görüştü

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti; ziyarete 3’üncü Ordu Komutanı Korgeneral Tuncay Altuğ ve 9’uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız da katıldı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 13:44
Ziyarete ilişkin valilik açıklaması

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.

Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Valiliğimiz Şeref Defteri’ni imzalayan Orgeneral Sayın Tokel, ardından makama geçerek Valimiz Sayın Çiftçi ile bir süre görüştü. Ziyarete, 3’üncü Ordu Komutanı Korgeneral Sayın Tuncay Altuğ ile 9’uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Sayın Osman Akyıldız da eşlik etti" denildi.

