Orhangazi'de Traktör Dereye Yuvarlandı: 78 Yaşındaki Sürücü Vinçle Kurtarıldı

Orhangazi Karsak Mahallesi'nde yağış nedeniyle kaygan yolda traktör dereye yuvarlandı; 78 yaşındaki Ali Durmuş vinçle çıkarılarak Orhangazi Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 15:25
Kaza Detayları

Olay, saat 13.00 sıralarında Bursa'nın Orhangazi ilçesi Karsak Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre zeytin bahçesinden dönen Ali Durmuş (78), 16 SIS 19 plakalı traktör ile köprüden geçtiği sırada, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolü kaybederek traktörle dere yatağına yuvarlandı.

Ters dönen traktörün altında kalan sürücü Ali Durmuş araçta sıkıştı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve Sonrası

Kurtarma ekiplerinin vinç yardımıyla kaldırdığı traktörün altından çıkarılan yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine götürüldü. Kazayı, Durmuş'un yakınları gözyaşları içinde takip etti.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.

