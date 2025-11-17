ORINDA LPG Gemisi İzmail Limanı'nda İsabet Aldı, Yangın Çıktı

Denizcilik Genel Müdürlüğü: ORINDA adlı LPG gemisi İzmail Limanı'nda tahliye sırasında isabet aldı; 16 Türk personel emniyetle tahliye edildi, yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 16:35
ORINDA LPG Gemisi İzmail Limanı'nda İsabet Aldı, Yangın Çıktı

ORINDA LPG Gemisi İzmail Limanı'nda İsabet Aldı, Yangın Çıktı

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ORINDA adlı LPG gemisinde meydana gelen olayı duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türk bayraklı, 16 Türk personeli bulunan ORINDA adlı LPG gemisi, Ukrayna İzmail Limanında tahliye sırasında isabet almış ve yangın çıkmıştır. Mürettebat gemiyi emniyetle terk etmiştir. Herhangi bir yaralanma yoktur. Gemide çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilmektedir."

Yetkililer, gemideki personelin emniyetle tahliye edildiğini ve olayda yaralanma yaşanmadığını vurguladı. Sözü geçen yangına müdahale çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

