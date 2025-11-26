Osman Aşkın Bak: Gençleri Bugünün Ortağı Olarak Görüyoruz

Osman Aşkın Bak: "Gençleri Bugünün Ortağı ve Karar Süreçlerinin Doğal Paydaşı Olarak Görüyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen Avrupa Komisyonu Youth Wiki Platformu Ulusal Temsilciler Toplantısı'nın açılış konuşmasında gençlik politikalarının önemine dikkat çekti.

Youth Wiki'nin AB-Türkiye İlişkilerindeki Yeri

Bak, Youth Wiki projesinin Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinde özel bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri gençlik, eğitim ve spor alanlarındaki iş birliği açısından her zaman en yapıcı ve en canlı alanlardan biri olmuştur. Gençlik politikalarına ilişkin ortak projeler ülkelerimiz arasındaki diyaloğu güçlendirirken, toplumlarımızın birbirini daha iyi anlamasına da katkı sunuyor. Bu platform, ülkelerimizin gençlik politikalarını şeffaf ve karşılaştırılabilir hale getiriyor, politika yapımını bilgi ve kanıta dayandırmamıza imkan tanıyor, ortak değerlerimizi ve hedeflerimizi somut veriler üzerinden konuşmamızı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Gençlik Politikalarında Katılım ve Erişim

Türkiye'nin genç nüfusuyla Avrupa'nın en dinamik toplumları arasında yer aldığına işaret eden Bak, "Gençleri sadece ‘geleceğin hazırlayıcısı’ olarak değil, bugünün ortağı ve karar süreçlerinin doğal paydaşı olarak görüyoruz" dedi.

Youth Wiki'nin gençlerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve yol gösterilmesi açısından kritik bir rol oynadığını söyleyen Bak, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Gençlerin yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde karar alma süreçlerine katılımı, fırsat eşitliği temelinde eğitime, istihdama, gönüllülüğe ve spora erişimi, demokratik hayata ve gönüllülük kültürüne aktif katkısı Bakanlığımızın ana öncelikleri arasındadır". Bakanlık bünyesindeki gençlik merkezleri ve gençlik ofisleriyle gençlerle sürekli irtibat halinde olduklarını; projelere destek verdiklerini ve ülkeler arası gençlik değişimlerini önemsediklerini belirtti.

Bakan, gençlik politika belgesinin tamamlanmak üzere olduğunu ve 81 ilimizde gençlerle bir araya gelerek yeni ve güncel bir gençlik politikası oluşturma sürecinin son aşamasına gelindiğini ifade ederek, "Bunu yakında açıklayacağız." dedi.

Uluslararası İş Birliği ve Gelecek Öncelikleri

Bakan Bak, uluslararası projelerde proaktif rol almanın önemine değinerek, "Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşlarla yürüttüğümüz iş birliklerinde hedefimiz, gençlerimizin kişisel, sosyal ve mesleki gelişimini desteklerken, aynı zamanda ülkelerimiz arasında güveni, karşılıklı anlayışı ve ortak değerleri güçlendirmektir." ifadelerini kullandı.

Youth Wiki'den elde edilen verilerin ulusal gençlik politikalarının gözden geçirilmesinde, yeni önceliklerin belirlenmesinde ve gençlerin karar alma süreçlerine daha etkin katılımının sağlanmasında önemli bir referans oluşturduğuna dikkat çekildi.

Toplantı Programı ve Katılımcılar

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen Avrupa Komisyonu 14. Youth Wiki Ulusal Temsilciler Toplantısı iki gün sürecek. Toplantıda platform güncellemeleri, 2026-2027 çalışma dönemi hazırlıkları, yöntem/standartlar oturumları, ülke paylaşımları ve değerlendirme bölümleri yer alıyor. Ayrıca 2025 yılının genel değerlendirilmesi yapılacak, 2026-2027 dönemine ilişkin çalışma planı, veri toplama, doğrulama ve editoryal süreçlerde ortak standartların pekiştirilmesi ve platformun görünürlüğünün artırılması hedefleniyor.

Toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu ile Avrupa Komisyonunda projenin koordinasyonundan sorumlu bürokratlar ve Youth Wiki platformunda yer alan 33 Avrupa ülkesinin ulusal temsilcileri katıldı.

Bak, toplantıların Ankara'da Youth Wiki ağının 10 yıllık birikimini değerlendireceğini, geleceğe yönelik öncelikleri tartışacağını ve ülkeler arası deneyim paylaşımının gençlik politikalarının şekillenmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Youth Wiki, Avrupa'daki ulusal gençlik politikalarına ilişkin güvenilir ve güncel bilgiyi bir araya getiren çevrim içi bir başvuru kaynağı olarak değerlendiriliyor.

