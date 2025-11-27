Osman Aşkın Bak: "Milli Teknoloji Hamlesi gümbür gümbür geliyor"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Teknoloji Hamlesi, savunma sanayisinde yerlilik ve gençlerin rolünü vurguladı; program Türk Yıldızları ve genç katılımcılarla gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 15:11
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen programda gençlerle bir araya gelerek Milli Teknoloji Hamlesi ve savunma sanayisindeki yerlileşme hedeflerini değerlendirdi.

Program ve katılımcılar

Programın 72’ncisi Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 36 ilden gelen gençler, 2 gün süren etkinlik kapsamında bakanlık merkez binasında ağırlandı ve başkentin tarihi, kültürel mekânlarını ziyaret etti. Etkinlikte Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu ile Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Türk Hava Kuvvetleri Türk Yıldızları Akrobasi Timi de yer aldı.

Bakanın mesajları

Bakan Bak, özellikle teknoloji alanında başarı gösteren gençlerle buluşmaktan memnun olduğunu belirterek askeri personele katılımlarından ötürü teşekkür etti ve çocukken pilot olma hayalinden söz etti. Konuşmasında şu vurgular yer aldı: "Milli Teknoloji Hamlesi gümbür gümbür geliyor. Savunma Sanayinde yerlilik oranının yüzde 85’e getirilmesi önemli."

Bakan, Gençlik Merkezleri ve Deneyap atölyelerindeki iş birliklerine dikkat çekti: "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve TÜBİTAK ile oluşturduğumuz önemli bir birliktelik var." Ayrıca Türkiye'nin İHA ve SİHA teknolojisinde dünyada söz sahibi 5 ülkeden biri olduğuna işaret etti ve T3 Vakfı ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar başta olmak üzere teknolojiye katkı veren kuruluş ve isimlere teşekkür etti.

Gelecek vizyonu ve gurur

Bakan Bak, özgüvene vurgu yaparak yurtdışında mühendislik deneyimine atıf yaptı: "Ben de onlara ‘Türk mühendisleri daha iyi.’ derdim. Özgüvenli olmak önemli. Dolayısıyla kendimize güveneceğiz. Biz bu gençlerle her şeyi yapabiliriz. ‘Türkiye Yüzyılı’, ‘Gençlerin Yüzyılı’ olacak" dedi.

Etkinlikte ayrıca, Türkiye’nin ilk yerli ve milli savaş gemisi TCG Anadolu ile gençlerin katılımıyla yapılan Mayıs ve Ağustos aylarındaki zafer yolculuklarına da değinildi. Bakan, NATO toplantılarında Türk askerinin eğitimli ve disiplinli oluşunun, Kore Savaşları’ndaki cesaretinin övüldüğünü anlattı ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı olarak geçirdiği 8 yıllık döneme atıfta bulundu.

Sonuç ve etkinlikler

Bakan Bak, gençlere yönelik desteğini yineleyerek "Milli Teknoloji Hamlesi’ni sonuna kadar destekliyoruz" mesajını verdi ve TEKNOFEST vurgusu yaparak gençlerin çalışmalarına başarı diledi. Konuşmanın ardından Türk Yıldızları Akrobasi Timinin katılımıyla bir panel düzenlendi. Program çerçevesinde ayrıca Gençler Arası Ses Yarışması Türkiye Finalinde ikincilik ödülü kazanan Yol Yok Müzik Grubu sahne aldı.

