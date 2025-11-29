Osmancık'ta Şehit İsimleri Okul Kütüphanelerinde Yaşatılacak

Osmancık'ta şehit isimleri okullarda yaşatılacak

Çorum'un Osmancık ilçesinde, iki şehidin ismi yıllar önce eğitim gördükleri ilkokulların kütüphanelerine verildi. Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şubesi'nin "Şehitlerimiz İsimleri ile Yaşıyor" projesi kapsamında düzenlenen uygulama, şehitlerin aziz hatırasını gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.

Hangi şehidin ismi hangi kütüphanede?

Protokol töreniyle gerçekleştirilen uygulamada, Şehit Piyade Komando Uzman Çavuş Soner Özdemir'in ismi, bir zamanlar öğrencisi olduğu Kamil İlkokulu kütüphanesine; Şehit Uzman Jandarma Çavuş Muzaffer Karaca'nın ismi ise mezun olduğu İnönüzaferi İlkokulu kütüphanesine verildi. Şehitler, çocukluklarının geçtiği ve eğitim hayatına ilk adımı attıkları okullarda artık isimleriyle yaşayacak.

Tören detayları ve katılımcılar

Kütüphane açılışları, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan dualarla gerçekleştirildi. Açılış kurdelesini protokol üyeleri ve şehit aileleri birlikte kesti. Programa Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, İlçe Jandarma Komutanı Nuri Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şube Başkanı Galip Deniz, şehitlerin aileleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

