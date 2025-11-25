Osmangazi Belediyesi'nden Unutulmaz 24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinliği

Osmangazi Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü nü özel etkinliklerle kutladı. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ın da katıldığı yemekte ilçedeki eğitimciler bir araya geldi; akabinde Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası Muhtarlar Korosu sahne alarak konuklara keyifli anlar yaşattı.

Program ve katılımcılar

Osmangazi Kültür Merkezi'nde düzenlenen program yoğun ilgi gördü. Programa Erkan Aydın ın yanı sıra CHP İl Başkan Yardımcısı İsmail Altay, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Osmangazi Halk Eğitim Müdürü Zeynep Terece, Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve Başkan Aydın'ın annesi emekli öğretmen Meral Aydın ile çok sayıda eğitimci katıldı.

Başkan Aydın'dan vefa ve eğitim vurgusu

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Başkan Erkan Aydın, tüm eğitimcilerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü içtenlikle kutladı. Aydın, 'Sadece bir gün değil, her gün onların günü olsun. Öğretmenlerimiz, hepimiz için hayatımızda unutamadığımız izler bırakan, anlar bırakan ve kaç yaşına gelirsek gelelim hatıralarımız olan çok güzel insanlar' dedi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' sözünü hatırlatan Aydın, Atatürk'ün eğitim ve öğretmene verdiği değeri vurguladı. Kendi aile geçmişine de değinen Aydın, 'Ben de köy enstitüsü mezunu bir dedenin torunuyum, annem de burada öğretmen, dolayısıyla öğretmenin eğitimcilerin, her insanın hayatında ne kadar önemli olduğunu yaşamış ve onun izlerini hala taşıyan birisiyim' ifadelerini kullandı.

Aydın, belediye hizmetlerine dair bilgi vererek, 'Biz de Osmangazi Belediyesi olarak şu anda 5 kreşimiz ile hizmet ediyoruz. Yakında 2 tane daha temeli atacağız, umarım bir dahaki sene eğitim ve öğretim yılında da 10 adet kreşimiz ile buradaki minik kalplere dokunup, onlara ilk verilen eğitimde hem Atatürkçülüğü, hem çağdaş, modern eğitimin temellerini o kreşlerde vererek hayata hazırlamak istiyoruz' şeklinde konuştu.

Eğitimcilerden duygulu sözler

Osmangazi Halk Eğitim Müdürü Zeynep Terece, öğretmenliğin merhamet, insanlık ve vicdan gerektirdiğini vurgulayarak mesleğin gönül işi olduğunu söyledi: 'Öğretmenlik mesleği merhamet gerektirir, insanlık gerektirir, vicdan gerektirir.'

Öğretmenleri temsilen konuşan emekli öğretmen Abdullah Kasap ise köy enstitülerinin önemine dikkat çekti ve 1940'lı, 50'li yıllarda eğitimin köyden başladığını anlattı. Kasap, eğitimin önemini vurgularken şu değerlendirmede bulundu: 'Öğrenmemeyi, çalışmamayı alışkanlık haline getiren milletler önce istikbalini, sonra hürriyetlerini, geleceklerini kaybetmeye mahkumdur.' Ayrıca Çin atasözünü hatırlatarak iyi bir eğitim sisteminin uzun vadeli kalkınma için şart olduğunu belirtti. Terece ve Kasap, etkinlik için Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Erkan Aydın, Osmangazi Halk Eğitim Müdürü Zeynep Terece ye Öğretmenler Günü dolayısıyla çiçek takdim etti.

Muhtarlar Korosu'ndan coşkulu konser

Yemeğin sonrasında Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası Muhtarlar Korosu, Osmangazi Kültür Merkezi'nde Öğretmenler Günü Konseri verdi. Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gemlik, Kestel ve Orhaneli ilçelerinden muhtarların yer aldığı koro, Türk müziğinin seçkin eserlerini ezgiler eşliğinde seslendirerek öğretmenlere renkli bir akşam yaşattı.

Konserin ardından Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcıları Mutlu Esendemir, Sefa Yılmaz, Mücahit Yıldızhan ve CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, koro temsilcilerine çiçek takdiminde bulundu.

