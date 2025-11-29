Osmangazi Belediyesi'nin Dans Kurslarına Yoğun İlgi

Osmangazi Belediyesi, düzenlediği dans kurslarıyla gençleri ritmin, sanatın ve hareketin dünyasıyla buluşturuyor. Soğanlı Kültür Merkezi'nde açılan kurslara 10-15 yaş grubundaki katılımcılar yoğun ilgi gösteriyor.

Kursun kapsamı ve program

Toplam dört hafta süren eğitimlerde kursiyerler, her hafta Cumartesi günü Soğanlı Kültür Merkezi'nde gerçekleşen derslere katılıyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde kursiyerler hem teorik hem de pratik olarak Modern Dans, Salsa, Bachata ve Hip-Hop'un temel aşamalarını öğrenme fırsatı buluyor.

Eğitmen ve kursiyer görüşleri

Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Eğitmeni Mustafa Gürhan Usta, kurslara yoğun katılım olduğunu belirterek, 'Dans kurslarına katılan kursiyerler, Modern Dans, Salsa, Bachata ve Hip-Hop’un tüm inceliklerini öğreniyor. Bu kurslar, gençlere yalnızca dans etmeyi öğretmekle kalmıyor; spor yapma alışkanlığı kazandırarak fiziksel sağlığı da destekliyor. Ritmi yakalama, hareket koordinasyonu ve beden hakimiyetini geliştiren çalışmalar sayesinde çocukların ve gençlerin hem zihinsel hem de fiziksel gelişimine önemli katkılar sağlanıyor. Osmangazi Belediyesi tarafından her Cumartesi günü ücretsiz olarak düzenlenen dans kursları, yoğun ilgi nedeniyle kursiyerlerle adeta dolup taşıyor.' dedi.

Kursiyerler de programdan memnun olduklarını belirterek, 'Bu kurslar sayesinde alanında uzman eğitmenlerden dünyanın en popüler danslarını öğreniyoruz. Hem çok eğlenceli hem de kendimizi geliştirmemize katkı sağlıyor. Böyle bir imkan sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür ederiz.' ifadelerini kullandı.

Osmangazi Belediyesi'nin çocuk ve gençlere yönelik kültür sanat faaliyetleri kapsamında düzenlenen bu kurslar, katılımcıların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlayarak bölgedeki kültür-sanat hareketliliğini artırıyor.

