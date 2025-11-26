Osmangazi Belediyesi Turgut Özakman’ın 'Duvarların Ötesi'ni Sahneledi

Osmangazi Belediyesi, Turgut Özakman’ın Duvarların Ötesi adlı oyununu sahneledi

Osmangazi Belediyesi, kültürel yaşamı güçlendirme hedefiyle Turgut Özakman’ın Duvarların Ötesi adlı oyununu sanatseverlerle buluşturdu. Etkinlik, Osmangazi Gösteri Merkezinde büyük ilgi gördü.

Oyun, kadro ve sahneleme

Toplumsal ve zihinsel sınırları sorgulayan oyun, bir kadın öğretmenin çevresindekilerin hayatına dokunuşunu dramatik bir dille aktarıyor. Oyunda Nurettin Örük, Emre Yaşa, Furkan Yıldırım, Şafak Taşçı, Yüksel Akalp, Mahmut Ufuk Durmaz, Ercan Böyümez ve Bilge Eylem Özgür rol aldı. Hikâye, dört mahkumun sığındığı bir depoda geçiyor ve fiziksel duvarların ötesinde toplumsal dönüşümü ele alıyor.

Yönetmen ve oyuncu değerlendirmesi

Nurettin Örük, oyunun ardından yaptığı değerlendirmede keyifli bir akşam yaşadıklarını belirtti. Örük, etkinliği değerlendirirken şunları söyledi: "Türk edebiyatımızın usta isimlerinden Turgut Özakman’ın Duvarların Ötesi adlı oyununu Osmangazi Gösteri Merkezi’nde seyircilerle buluşturma imkanı bulduk. Bizim için çok keyifli bir akşamdı. Kadına Şiddet Haftası’na özel olarak böyle bir konuyu ele almanın da önemli olduğunu düşünüyoruz. Kaybedecek hiçbir şeyi olmayan 4 idam mahkumunun bir kadın öğretmeni kaçırıp depoda saklaması ve ardından dışarıda bir yaşam mücadelesi vermesiyle ilerleyen oyunda; mahkumların kadın öğretmenden aldığı geri dönüşler ile birlikte nasıl değiştiğini, nasıl insan olduğunu görmüş olduk. Oyunda da söylediğimiz replik gibi; 'Bize öyle iyi davrandın ki, biz nefret edemez olduk. Bizi ayakta tutan nefretti, buna tutunan insanlardı.' En nihayetinde tabii ki adalet yerini buldu. İşte bu dönüşüm hepimiz için çok anlamlıydı. Bunu da seyircilerle buluşturmak bizim için çok keyifliydi. Bu imkanı sağladığı için Osmangazi Belediyesi’ne sonsuz teşekkür ederiz".

Seyirci tepkisi ve teşekkür

Oyun sonuna kadar ilgiyle takip edildi ve izleyicilerden büyük alkış aldı. Sahne sonrası Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Burak İleri, tiyatro ekibine çiçek takdim etti. Etkinliğe katılan Bursalı sanatseverler de oyunu beğendiklerini belirterek, Osmangazi Belediyesi ve tiyatro ekibine teşekkür etti.

