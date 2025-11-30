Osmangazi'de Bursa'nın Enfes Lezzetleri Öğrencilere Tanıtıldı

Osmangazi Belediyesi ve Kent Konseyi Gençlik Meclisi, "Yeni Şehrin, Yeni Hikayen" projesiyle öğrenciler için Bursa'nın yöresel lezzetlerini tanıttı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 13:54
Osmangazi'de Bursa'nın Enfes Lezzetleri Öğrencilere Tanıtıldı

Osmangazi'de Bursa'nın Enfes Lezzetleri Öğrencilere Tanıtıldı

Osmangazi Belediyesi, farklı şehirlerden Bursa'ya gelen öğrencilere yönelik düzenlediği gastronomi turlarıyla şehrin dünyaca ünlü Bursa lezzetlerini tanıtarak kentin tanıtımına katkı sağlıyor.

Proje ve Amaç

"Yeni Şehrin, Yeni Hikayen" projesi kapsamında hayata geçirilen etkinlik, gençlerin eğitim yaşamına destek vermenin yanı sıra sosyal uyumlarını kolaylaştırmayı hedefliyor. Organizasyon Osmangazi Belediyesi ile Osmangazi Kent Konseyi Gençlik Meclisi iş birliğinde ve Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gastronomi Turu Rotası

Turun ilk durağı Tarihi Abdal Meydanı oldu; burada öğrencilere tahinli pide ve cevizli lokum ikram edildi. Ardından katılımcılar, Bursa'nın asırlık lezzeti cantıkı tatmak için Kayhan Çarşısına götürüldü. Tur, süt helvası tadımı ve tarihi Kozahan'da içilen Türk kahvesi ile sonlandırıldı.

Yetkililer ve Katılımcıların Görüşleri

Neslihan Aytekin, "Bu güzel etkinliği Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın destekleriyle düzenlemekteyiz. Rotamız Abdal Meydanı’nda başladı. Burada Bursa’ya özgü lezzetler olan tahinli pide ve cevizli lokum yedik. Buradan öğrencilerle birlikte Kayhan Çarşısı’na giderek burada Bursa’nın asırlık lezzeti cantık’ın tadına baktık. Ardından damaklarda iz bırakan bir Bursa lezzeti olan süt helvası yedik. Turumuzu tarihi Kozahan’da Türk kahvesi içerek sonlandırdık. Güzel bir etkinlik oldu. Katılım sağlayan öğrenciler Bursa’nın lezzetlerini çok beğendi ve hayran kaldı" şeklinde konuştu.

Gastronomi turuna katılan öğrenciler de etkinliği memnuniyetle karşıladı: "Çok güzel bir organizasyonla bir araya geldik. Bizler farklı şehirlerden Bursa’ya üniversite okumak için gelen öğrencileriz. Düzenlenen gastronomi turuyla Bursa’ya özgü lezzetlerin tadına yerinde baktık. Tahinli pide ve cevizli lokumu Abdal Meydanı’nda yedik. Kayhan Çarşı’da cantık ve süt helvasının tadına baktık, ardından da Kozahan’da Türk kahvesi içtik harika bir organizasyon oldu. Bursa’nın yöresel lezzetlerini tadına bakarak hayran kaldık".

Etkinlik, öğrencilerin kente adaptasyonunu kolaylaştırırken Bursa'nın gastronomik mirasını tanıtma amacına hizmet etti.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ BURSA’NIN DÜNYACA ÜNLÜ LEZZETLERİNİ FARKLI ŞEHİRLERDEN BURSA’YA GELEN...

OSMANGAZİ BELEDİYESİ BURSA’NIN DÜNYACA ÜNLÜ LEZZETLERİNİ FARKLI ŞEHİRLERDEN BURSA’YA GELEN ÖĞRENCİLERE DÜZENLEDİĞİ GASTRONOMİ TURLARIYLA TANITARAK ŞEHRİN TANITIMINA KATKI SAĞLIYOR.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ BURSA’NIN DÜNYACA ÜNLÜ LEZZETLERİNİ FARKLI ŞEHİRLERDEN BURSA’YA GELEN...

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın'da Alt Geçitte Araç Yangını — İtfaiye Müdahale Etti
2
Şehit Polis Hatice Ünal Çankırı’da Toprağa Verildi
3
Batman'da Kuaför Dükkanında Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı
4
Adana'da Berberde Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 7 Yaralı
5
Çeşme'de Tekne Yangını: 7 Özel Tekne Alevlere Teslim Oldu
6
Hong Kong Tai Po yangınında ölü sayısı 128'e yükseldi
7
Sinop'ta 2025'te 2.400 Litre Sahte Alkol Önlendi — Son Baskında 60 Litre Ele Geçirildi

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı