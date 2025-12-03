Osmangazi'de Engelliler İçin Farkındalık Yürüyüşü

OBAM üyeleri ve aileleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Osmangazi'de yürüyüş düzenleyerek engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 15:09
Osmangazi Belediyesi Engelli Bakım Merkezi (OBAM)'da eğitim gören ve bakım hizmeti alan üyeler, engelli bireylerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla yürüyüş düzenledi.

Yürüyüşe Katılım ve Güzergâh

Etkinlik, Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen farkındalık yürüyüşü kapsamında gerçekleştirildi. OBAM üyesi engelli bireyler ve aileleri, ellerinde mesajlar taşıyan pankartlarla yürüyüşe katılarak kamuoyunun dikkatini çekmeyi hedefledi.

Yürüyüş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Heykel'den başlayıp Atatürk Anıtı önünde sona erdi. Program, yapılan konuşmaların ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla tamamlandı.

Yetkililer ve Katılımcıların Açıklamaları

Etkinlikte yer alan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan, yürüyüşe katılarak engelli bireylere destek verdiklerini vurguladı. Yıldızhan şu ifadeleri kullandı: "Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Osmangazi Belediyesi olarak, engelli bireylerin toplumda daha görünür olması amacıyla düzenlenen yürüyüş ve çelenk sunma törenine katıldık. Engelli bireylere yönelik farkındalığımız ve duyarlılığımız her geçen gün artıyor. Bu farkındalık ve duyarlılık bundan sonra da artarak devam edecektir."

OBAM üyesi engelli bireyler de etkinliğin önemine dikkat çekti: "Engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için düzenlenen bu yürüyüş bizim için çok anlamlıydı. Biz de bu anlamlı günde yürüyüşe katılarak farkındalığa katkı sunduk".

OBAM ve katılımcılar, bu tür etkinliklerin engelli bireylerin görünürlüğünü artırmaya ve toplumdaki duyarlılığı güçlendirmeye hizmet ettiğini belirtti.

