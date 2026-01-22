Osmangazi'de Kolektif Okuma: 'Kalk Bi Dopamin Demle' Tartışıldı

Osmangazi Belediyesi'nin Kolektif Okuma etkinliğinde Dr. Serkan Karaismailoğlu'nun 'Kalk Bi Dopamin Demle' kitabı nörobilim açısından masaya yatırıldı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 09:46
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 09:46
Osmangazi Belediyesi tarafından okuma kültürünü yaygınlaştırmak ve kültürel birlikteliği güçlendirmek amacıyla düzenlenen Kolektif Okuma etkinliğinde, Dr. Serkan Karaismailoğlu'nun 'Kalk Bi Dopamin Demle' adlı eseri ele alındı.

Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi'nde bir araya gelen kitapseverler, eseri nörobilim penceresinden değerlendirdi. Katılımcılar, alışkanlıklar ve bağımlılıklar ile çağımızın 'haz odaklı' davranış kalıplarını dopamin mekanizması üzerinden ilişkilendirerek; neden bazı davranışları tekrarladığımızı, zaman zaman motive olmakta neden zorlandığımızı ve 'iyi hissetme' arzusunun davranışlarımızı nasıl yönlendirdiğini tartıştı.

Kalk Bi Dopamin Demle Kitabını İnceledik

Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Kütüphane Hizmetleri Birimi olarak her ay düzenledikleri kolektif okuma etkinliklerine değinen Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ersel Nalbant, “Bugünkü etkinlikte Dr. Serkan Karaismailoğlu’nun ‘Kalk Bi Dopamin Demle’ kitabını inceledik. Kitapta yazar, sosyal medyada arzu içeren ve alışveriş duygularını dışa çıkaran dopaminin istek ve uyarıcı yönlerini ele almış. Etkinlikte kitapseverler, okudukları kitabın incelemesini yaparak fikir alışverişinde bulundu. Kitap hakkında çeşitli yorumlar yapıldı. Daha önce diğer kütüphanelerimizde farklı kitapların incelemelerini yaptık. Bugün de Hasan Âli Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi’nde bir aradayız.” şeklinde konuştu.

Etkinlik, keyifli bir sohbet ortamında ilerleyerek katılımcılara hem yeni bilgiler edinme hem de okuma sevinci yaşama fırsatı sundu. Katılımcılar, bu tür faydalı etkinlikleri düzenledikleri için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.

