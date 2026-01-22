Pınarhisar'da Gıda Denetimleri Sürüyor — 5996 Sayılı Kanun Kapsamında

Pınarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 5996 sayılı kanun kapsamında gıda işletmelerinde düzenli denetimler yapıyor; uygunsuz ürünlere yasal işlem uygulanacak.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 14:28
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 14:28
Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden düzenli ve sıkı kontroller

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen denetimler aralıksız devam ediyor. Denetimler, 5996 sayılı kanun çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

Pınarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, ilçede faaliyet gösteren gıda işletmelerini mevzuata uygunluk açısından düzenli olarak kontrol ediyor. Ekipler, işletmelerdeki ürünleri tek tek inceleyerek standartlara uyumunu değerlendiriyor.

Denetimler sırasında mevzuata ve belirlenen kriterlere uygun olmadığı tespit edilen ürünler hakkında yasal işlem uygulanacağı bildirildi. Yetkililer, tüketici sağlığının korunmasının denetimlerin önceliği olduğuna vurgu yaptı.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

