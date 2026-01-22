Pınarhisar'da Gıda Denetimleri Sürüyor — 5996 Sayılı Kanun Kapsamında

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden düzenli ve sıkı kontroller

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen denetimler aralıksız devam ediyor. Denetimler, 5996 sayılı kanun çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

Pınarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, ilçede faaliyet gösteren gıda işletmelerini mevzuata uygunluk açısından düzenli olarak kontrol ediyor. Ekipler, işletmelerdeki ürünleri tek tek inceleyerek standartlara uyumunu değerlendiriyor.

Denetimler sırasında mevzuata ve belirlenen kriterlere uygun olmadığı tespit edilen ürünler hakkında yasal işlem uygulanacağı bildirildi. Yetkililer, tüketici sağlığının korunmasının denetimlerin önceliği olduğuna vurgu yaptı.

