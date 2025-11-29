Osmangazi'de Park Yolları Yenilendi: Pınar Caddesi'ne 205 Ton Asfalt

Osmangazi'de park içi yürüyüş yolları yenilendi

Panayır Mahallesi Pınar Caddesi'nde 205 ton asfalt

Yürüyüş yollarını daha düzenli ve konforlu hale getirmeyi hedefleyen Osmangazi Belediyesi, ilçe genelindeki yenileme seferberliğine devam ediyor. Yapılan çalışmalarla vatandaşlara yüksek standartlarda kullanım alanı sunuluyor.

Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Panayır Mahallesi Pınar Caddesi'nde yer alan park içi yürüyüş yolunda çalışma gerçekleştirdi. Toplam bin metre uzunluğa ve ortalama 3 metre genişliğe sahip yürüyüş yoluna 205 ton asfalt serilerek güzergah daha kullanışlı ve estetik hale getirildi.

Projelerin, cadde ve sokakların modernleşmesine ve ulaşım konforunun artmasına katkı sağladığını belirten yetkililer, ilçe genelindeki asfalt yenileme çalışmalarının kesintisiz süreceğini bildirdi.

Panayır Mahalle Muhtarı Dursun Kara, Pınar Caddesi'ndeki yürüyüş yolunun vatandaşların sosyalleşmesi açısından önemine vurgu yaparak, desteklerinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.

