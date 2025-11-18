Osmangazi'de Ücretsiz E-KPSS Kurslarıyla Engelliler 2026'ya Hazırlanıyor

Osmangazi Belediyesi, Kent Konseyi iş birliğiyle ücretsiz E-KPSS kurslarıyla engelli bireyleri 2026 sınavına hazırlıyor; kurslar Soğanlı Kültür Merkezi'nde Cumartesi-Pazartesi 16.30-22.00.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 10:49
Osmangazi Belediyesi ve Kent Konseyi iş birliğiyle nitelikli eğitim

Osmangazi Belediyesi, hayata geçirdiği nitelikli kurslar sayesinde engelli bireylerin 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na hazırlanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye, engelli bireylerin istihdama katılımını artırmak ve iş hayatında daha güçlü bir şekilde yer almalarını sağlamak amacıyla Osmangazi Kent Konseyi ve Kent Konseyi Engelliler Meclisi iş birliğiyle ücretsiz E-KPSS kursları hizmete sunuyor.

Eğitimler Soğanlı Kültür Merkezi'nde, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri 16.30-22.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Coğrafya, tarih, matematik, Türkçe ve Anayasa gibi derslerde uzman eğitmenler eşliğinde kursiyerler sınava hazırlanıyor.

8 Eylül itibarıyla kurs çalışmalarına başladıklarını ve 8 ay boyunca engelli bireylerin eğitim göreceklerini belirten Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Orhan Koca, lise, ön lisans ve lisans olmak üzere 3 ayrı sınıfta özel ihtiyaç sahibi bireylere ücretsiz olarak hizmet verildiğini kaydetti. Başkan Koca, "Lise sınıfımızda 35 öğrenci, ön lisans ve lisans sınıfımızda da 15 öğrencimiz var. Yüzde 40 oranında engellilik raporuna sahip olan herkes bizlere başvurabilir. Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi olarak, Osmangazi ilçemizde engelli bireylerin hayatın her alanında aktif olabilmeleri için gerekli istihdam, üretim, kültürel ve sporsal faaliyetler gibi unsurlarda çalışmalar yapmaya gayret gösteriyoruz" dedi.

Türkçe öğretmeni Mustafa Dumanlı ise, "Burada arkadaşlarımızla hem E-KPSS hazırlığı yapıyoruz hem de onları hayata hazırlamaya çalışıyoruz. Konular hakkında bilgiler veriyor, test çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Eğitimlerimiz son derece verimli geçiyor. Katlımlar çok iyi. Bizlere bu imkanı sağladığı için Osmangazi Belediyesi’ne ve Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın’a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kurslar, engelli adayların sınav sürecine güvenle hazırlanmasını sağlarken, Osmangazi'de istihdam ve sosyal katılımın güçlendirilmesine katkı sunuyor.

