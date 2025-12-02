Osmangazi Genç Kafe'leri Gençlerin Yeni Buluşma Noktası — 310 Bin Ziyaretçi

Osmangazi Belediyesi'nin 2024 Temmuz'da açtığı Genç Kafe'ler, 17 ayda 310 bin ziyaretçiyle gençlerin ve Bursalıların yoğun ilgisini çekti.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 11:24
Osmangazi Belediyesi’nin, vatandaşlara kaliteli hizmeti uygun fiyatlarla sunma hedefiyle hayata geçirdiği Genç Kafe uygulaması, özellikle gençler başta olmak üzere tüm Bursalıların yoğun beğenisini topluyor.

Şubeler, Ziyaretçi Sayısı ve Atmosfer

İlk olarak 2024 yılının Temmuz ayında Osmangazi Meydanı'nda hizmete açılan Genç Kafe, kısa sürede ilgi gördü. Artan talep üzerine Soğanlı ve Soğukkuyu mahallelerinde de yeni şubeler açıldı. Modern tasarımı, sıcak atmosferi ve erişilebilir fiyatlarıyla Genç Kafe'ler; gençten yaşlıya, her kesimin severek ziyaret ettiği sosyal yaşam alanlarına dönüştü.

Kafe, açılışından bu yana geçen 17 ayda toplam 310 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Özellikle öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği mekan, ders çalışmak isteyen gençlere kahveleri eşliğinde dinç ve huzurlu bir ortam sunuyor.

Gençlerin Görüşü

Genç Kafe'lerin müdavimi olduklarını ifade eden Bursalı gençler, 'Buranın ortamı gerçekten çok güzel. Haftanın her günü gelip keyifli vakit geçiriyoruz. Ürünlerin hem kaliteli hem de lezzetli olmasına rağmen fiyatların oldukça uygun olması bizi süpriz. Bu imkanı bizlere sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür ediyoruz' diye konuştu.

Birim Sorumlusunun Açıklaması

Genç Kafe Birim Sorumlusu Ahmet Orhun Karakoç, projeye dair şunları söyledi: 'İlk şubemizi Osmangazi Meydanı’nda açtık. Ardından Soğanlı ve Soğukkuyu şubelerimizi hizmete aldık. Açıldığımız günden bu yana Genç Kafe’lerden 310 bin kişi yararlandı. Bu rakamlar mekanların çok beğenildiğini gösteriyor. Hizmet vermeye ve hizmet kalitemizi artırmaya devam edeceğiz. Genç Kafeleri gençler daha fazla tercih ediyor. Kafelerimizin huzurlu atmosferi, kütüphanelerle birlikte planlandığı için ders çalışmaya gelen öğrenciler burada keyifli vakit geçiriyor. Kahvelerimiz çok beğeniliyor ve sıklıkla tercih ediliyor. Ayrıca sıcak-soğuk içeceklerin yanında uygun fiyatlı aperatifler ve tatlı çeşitleriyle de hizmet vermeye devam ediyoruz.'

Genç Kafe hamlesi, uygun fiyatlı sosyal alan ihtiyacını karşılayarak Bursa'da gençlerin ve ailelerin yeni uğrak noktalarından biri haline geldi.

