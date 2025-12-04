Osmangazi Meclisi Aralık Toplantısı — Sefa Yılmaz gündemi değerlendirdi

Osmangazi Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Osmangazi Belediye Meclisi’nin Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Osmangazi Belediye Başkan Vekili Sefa Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Erkan Aydın şehir dışı programı nedeniyle toplantıya katılmadı. Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Açılışta şehitlere başsağlığı

Toplantının açılış konuşmasını yapan Sefa Yılmaz, "Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağımızın Gürcistan’da düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize, Hırvatistan’da görev esnasında düşen Orman Genel Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme uçağımızın düşmesi sonucu şehit olan pilotumuza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum." dedi.

Engelli bireylere ve amatör spora destek

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü anan Yılmaz, engelli bireylerin hayatın her alanına eşit ve aktif katılımını destekleyecek çalışmaları sürdüreceklerini belirtti. Bir aylık dönemde yapılan faaliyetleri meclise sundu.

Zabıta ekiplerinin kaldırım işgallerine karşı yoğun çaba gösterdiğini söyleyen Yılmaz, amatör spor kulüplerine verilen desteklere dikkat çekti. "Halı sahalarımızla alakalı geçmişte yapmış olduğumuz ihaleler sonuca ulaşmadı. Belediye olarak halı sahalarımızı Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzün bünyesine kattık ve halı sahalarımız kullandırılıyor. Amatör spor kulüplerimiz de halı sahalarımızdan ücretsiz yararlanmaya devam edebilir ama bu sahaları para kazanma aracı olarak kullanamaz." ifadelerini kullandı.

Hayvan Pazarı için çalışma başlatıldı

Yılmaz, Panayır’da bulunan Hayvan Pazarı ile ilgili taleplerin kendilerine ulaştığını ve bu konuda çalışmaların başladığını açıkladı. "Panayır’da bulunan Hayvan Pazarı’nın haftada bir gün pazartesi günleri açılması talebi bize de geldi. Biz de bu konuyla ilgili çalışmalara dün itibariyle başladık. Pazarın talep edildiği gün çerçevesinde açılması için uğraş veriyoruz."

Kaçak yapılaşma ile mücadele vurgusu

Kaçak yapılaşma sorununa ilişkin kapsamlı açıklama yapan Yılmaz, geçmişe dönük müdahale eksikliklerine dikkat çekti ve şikayet mekanizmasının işlediğini belirtti. "Uzun yıllardır kaçak yapılaşmanın devam ettiği, müdahale edilmeyen bir Osmangazi gerçeği var. Bursa’nın durumu ortada. 80’li yıllarda Uludağ yamaçlarından baktığınız zaman bütün ovayı yemyeşil görürdünüz. Şimdi her yer binalarla dolmuş durumda. Çarpık yapılaşma Osmangazi’nin geneline hakim. Nereye giderseniz gidin karşısındakini örnek gösteriyor, onu niye yıkmıyorsunuz diye. Geçmişte siyaset bu işe yol vermiş. Kaçak inşaatın, kaçak yapılaşmanın siyaset kurumundan kurtulması lazım. Belediyede 40 çalışanımız varsa 500 bin de gönüllümüz var. Bizdeki sistem şikayet üzerine kurulmuş. Kaçak inşaatlarda yanındaki üsttekini, üstteki karşısındakini devamlı şikayet ediyor. Şikayet geldiği sürece tüm şikayetler bizde sonuçlandırılır. Şikayet olan tüm taşınmazlarla tüm kaçak yapılarla ilgili işlem mutlaka yapılır."

