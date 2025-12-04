Osmaniye'de Coğrafi İşaretli Yer Fıstığı Hasadı Sonrası Yapraklar Hayvan Yemine Dönüşüyor

Türkiye'nin yer fıstığı üretiminde önemli bir yere sahip olan Osmaniye'de hasat sezonu tamamlandı. Hasadın ardından tarlalarda kalan yer fıstığı yaprakları, çiftçiler tarafından balyalanarak büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için yem olarak değerlendirilmeye başlandı.

Coğrafi işaretli ürün tarlada da değer üretiyor

Osmaniye yer fıstığı, Coğrafi işaretli ve Avrupa Birliği (AB) tescilli bir ürün olarak biliniyor. Hasadın ardından tarlada kalan kök ve sap kısımlarından oluşan yapraklar, özellikle besleyici değeri yüksek olmaları nedeniyle hayvancılıkta kullanılmak üzere toplanıp balyalanıyor.

Düziçi ilçesinde 40 yıldır çiftçilik yapan Ahmet Şen, yer fıstığı hasadının ardından tarlada kalan yaprakları toplayıp hayvanlara yem olarak verdiklerini söyledi.

Ahmet Şen: "Çiftçilikle yaklaşık 45-50 seneden beri uğraşıyoruz. Yer fıstığı çerez olarak kullanılıyor, yağ olarak kullanılıyor. Kalbe iyi gelen bir besin ekseri bunu çiğ yiyoruz biz firik olarak yiyoruz. Kalbe falan kanı inceltiyor, çok faydaları var fıstığın, yer fıstığının. Yaprakları hayvanlarımıza götürüyoruz. Hayvanlara çok faydalı, yaprağından ziyade gördüğünüz o çöpleri var ya, çöpleri kıtır kıtır yerler. Süt verir bol süt verir. Yani yeme çok büyük faydası var. Küspeye falan da katılıyor bu zeytinin posasıyla bunu karıştırdığın zaman pres halinde kıtır çok büyük süte faydası var. Hayvanlar güzel süt veriyor o zaman"

Gıda, kuru yemiş, sıvı yağ, ilaç ve kozmetik sektörlerinde geniş kullanım alanı bulunan yer fıstığı, tarımın yanı sıra hayvancılık sektörü için de önemli bir kaynak sağlamaya devam ediyor.

