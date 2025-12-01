Osmaniye’de DEAŞ Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucu örgütle irtibatlı olduğu tespit edilen 3 şüpheliyi düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Operasyon Detayları

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, Suriye uyruklu V.M. (42), M.H. (33) ve M.H.İ. (38) isimli şahıslar Osmaniye il merkezinde eş zamanlı olarak gözaltına alındı.

Yasal Süreç

Jandarma ekiplerince işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

