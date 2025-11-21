Osmaniye'de Konteyner ile Duvar Arasına Sıkışan Yavru Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Osmaniye'de konteyner ile duvar arasına sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yavru kediyi sağlıkla kurtardı

Osmaniye'de Rahime Hatun Meydanı'ndaki konteyner çarşıda, konteyner ile duvar arasına sıkışan yavru kedi için alarma geçildi. Olay yerinden gelen miyavlama sesini duyan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı merkezi aracılığıyla yardım sevk edildi. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri dar alanda mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak için titiz bir çalışma yürüttü.

İtfaiye ekipleri, dar mekândaki çalışmayı başarıyla tamamlayarak yavru kediyi güvenli bir şekilde çıkardı. Kurtarılan kediye ilk müdahalede bulunulup mama ve su verildi, ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Olay, bölgedeki duyarlı vatandaşların dikkati ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde olumlu sonuçlandı.

OSMANİYE KEDİ KURTARMA