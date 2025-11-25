Osmaniye'de mavi yumurtlayan 5 tavuk tişört içine konup çalındı

Osmaniye'de mavi yumurtlayan 5 tavuk tişörtün içine konup çalındı

Kamera kaydı ve mahalle tepkisi

Osmaniye kent merkezi Mevlana Mahallesi'nde bir evin bahçesindeki kümese giren hırsız, mavi yumurtlayan cins 5 tavuğu çalarak kayıplara karıştı. Olay anı, evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, sokağa gelen 2 şahıstan birinin gözcülük yaptığı, diğerinin ise bahçeye girerek tavukları tek tek ayırdığı görülüyor. Şüphelinin, tavukları çamaşır ipinde asılı bir tişörtün içine koyup kaçtığı anlar kayıtlara yansıdı.

Olay, Sertan Yılmaz'a (35) ait evde akşam saatlerinde meydana geldi. Görüntülerde hırsızın rahat tavırları ve kümese girip 4 dakikada beş tavuğu toplaması dikkat çekti.

Mağdurun tepkisi: 'Cins tavukları seçiyorlar'

Sertan Yılmaz yaşananları anlatırken, 'Hırsızlık olayında artık güvenlik kameralarına bile tenezzül bile etmiyorlar. Göstere göstere kümesten orijinal tavuklarımızı seçiyorlar, normal tavuklarımızı ellemiyor. Yani cins marka tavukları seçiyor. Yani kendi yetiştirmiş gibi, kendi kümesi gibi, daha önceden gelip keşif yapıyorlar herhalde buralarda. Akşam da hava kararmaya müteakip yani yemek yerken o saatleri seçiyorlar. Gündüzleri de evde kimsenin olmadıkları bir saati seçiyorlar. Biz usandık hırsızlardan' diye konuştu.

Yılmaz, mahalledeki diğer komşuların da hırsızlıklardan muzdarip olduğunu ve komşularından bazılarının daha önce 10 adet özel yetiştirilmiş tavuğunun çalındığını belirtti. Yılmaz, 'Yani bu yumurtaları bulup da yetiştirmek kolay bir şey değil' diyerek, bu tavukların özel yemlerle ve emekle yetiştirildiğini, bazı yemleri İskenderun'dan temin ettiklerini vurguladı.

Mahalle sakinleri, son dönemde artan cins tavuk ve güvercin hırsızlıkları nedeniyle güvenlik önlemlerinin artırılmasını ve bekçilerin mahallede daha fazla devriye gezmesini istiyor.

