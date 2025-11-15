Osmaniye'de Mecit İnekçi Plastikleri Umuda Dönüştürüyor

Osmaniye'de 57 yaşındaki sağlık memuru Mecit İnekçi, 3 yıldır topladığı plastikleri geri dönüşüme kazandırıp gelirini valilik onaylı hesaplarla SMA'lı çocukların tedavisine gönderiyor.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 23:25
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 23:25
57 yaşındaki Mecit İnekçi, 27 yıldır Osmaniye'de sağlık memuru olarak görev yapıyor. Kendi imkanlarıyla yürüttüğü çalışma ile çevreyi korurken, SMA hastası çocuklara da destek sağlıyor.

Geri dönüşümle toplumsal fayda

İnekçi, 3 yıl önce başlattığı çalışmada gün içinde görev yaptığı kurumun bahçelerinde, çevrede ve çöp konteynerlerinde biriken plastik atıkları tek tek toplayarak geri dönüşüme kazandırıyor. Toplanan plastiklerin geri dönüşümden elde edilen geliri ise valilik onaylı kampanyalar kapsamında SMA hastası çocukların IBAN hesaplarına gönderiliyor.

Hedefi: Toprağı ve çocukları korumak

Mecit İnekçi'nin hedefi, toprağın kansere yol açan zararlı maddelerden korunmasına katkı sağlarken tedavi için yüksek maliyetlerle mücadele eden SMA'lı çocukların yaşamına dokunmak.

Plastikleri doğadan temizlerken aynı zamanda çocuklarımıza umut olmak istiyoruz diyen Mecit İnekçi, Görmüş olduğunuz bu pet şişeleri doğaya atmıyoruz, çöp kutusuna atmıyoruz. Uygun bir yerde biriktirerekten geri dönüşüme yollayıp tekrar kazanılmasını sağlıyoruz. Bunu yaparken de iki önemli unsurun altını çizmek istiyorum. Birincisi geri dönüşümden paraya dönüştürdüğümüz bu atıklarımızı SMA’lı yavrularımızın tedavisine katkıda bulunmak amacıyla valiliklerimizin açmış olduğu kontrollü denetimli hesap numaralarına yatırıyoruz. Bu pet ambalajlar doğada yani toprakta 50-60 yıldan evvel çözülmiyor ve kanserojen içerikli maddeler olduğu için toprağa kanserojen bırakıyor. O toprakta yetişen bitki ve meyveleri, sebzeleri de biz insanlar yediğimiz için doğal olarak direkt kanser olmuş oluyoruz. Aynı zamanda hem çocuklara katkıda bulunmuş oluyoruz hem de toprağımızı, insanımızı kanserojen maddesinden korumuş oluyoruz. Bu faaliyetin tüm milletimizin, tüm insanlarımızın bilinçlenerek bu şekilde hareket edip topyekûn sağlığımızı ve doğamızı, çevremizi sıfır atık adı altında korumamızı öneriyorum. Herkese tavsiye ediyorum. İnşallah herkes bu duyarlılığı gösterir. Biz burada sağlık çalışanları olarak bunları yapıyoruz. İnşallah tüm Türkiye bunu yapar diyorum diye konuştu.

