Osmaniye’de Otobüs Tıra Çarptı: 6 Ölü, 11 Yaralı

Osmaniye’de yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 6 ölü, 11 yaralı

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde sabahın erken saatlerinde meydana gelen kazada bir yolcu otobüsü tıra arkadan çarparak büyük hasara yol açtı. Olayda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Kaza anı ve yer

Kaza, saat 05.00 sıralarında Şanlıurfa-Adana otoyolunun Bahçe ilçesi sınırlarındaki Ayranlı Tüneli’ne yaklaşık 2 kilometre kala, Gaziantep istikametinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün henüz belirlenemediği 27 AVD 454 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde seyreden 06 CSZ 652 plakalı tıra arkadan çarptı.

Müdahale ve yaralıların durumu

Çarpmanın etkisiyle otobüste büyük hasar oluştu ve bazı yolcular araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, sıkışan yolcuları uzun uğraşlar sonucu kurtardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde 6 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 11 kişi ise ambulanslarla Osmaniye’deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik düzenlemesi ve soruşturma

Otoyolun Gaziantep yönü kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılırken, ulaşım daha sonra kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı. Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı ve kazanın nedeni ile ilgili çalışmalar sürüyor.

OSMANİYE’DE YOLCU OTOBÜSÜ TIRA ÇARPTI: 6 ÖLÜ, 11 YARALI