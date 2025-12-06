Osmaniye’de Otobüs Tıra Çarptı: 6 Ölü, 11 Yaralı

Osmaniye Bahçe'de sabah saatlerinde meydana gelen kazada yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı; ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 10:19
Osmaniye’de Otobüs Tıra Çarptı: 6 Ölü, 11 Yaralı

Osmaniye’de yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 6 ölü, 11 yaralı

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde sabahın erken saatlerinde meydana gelen kazada bir yolcu otobüsü tıra arkadan çarparak büyük hasara yol açtı. Olayda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Kaza anı ve yer

Kaza, saat 05.00 sıralarında Şanlıurfa-Adana otoyolunun Bahçe ilçesi sınırlarındaki Ayranlı Tüneli’ne yaklaşık 2 kilometre kala, Gaziantep istikametinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün henüz belirlenemediği 27 AVD 454 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde seyreden 06 CSZ 652 plakalı tıra arkadan çarptı.

Müdahale ve yaralıların durumu

Çarpmanın etkisiyle otobüste büyük hasar oluştu ve bazı yolcular araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, sıkışan yolcuları uzun uğraşlar sonucu kurtardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde 6 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 11 kişi ise ambulanslarla Osmaniye’deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik düzenlemesi ve soruşturma

Otoyolun Gaziantep yönü kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılırken, ulaşım daha sonra kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı. Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı ve kazanın nedeni ile ilgili çalışmalar sürüyor.

OSMANİYE’DE YOLCU OTOBÜSÜ TIRA ÇARPTI: 6 ÖLÜ, 11 YARALI

OSMANİYE’DE YOLCU OTOBÜSÜ TIRA ÇARPTI: 6 ÖLÜ, 11 YARALI

OSMANİYE’DE YOLCU OTOBÜSÜ TIRA ÇARPTI: 6 ÖLÜ, 11 YARALI

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ormana'ya "En İyi Turizm Köyü" Tabelası Yerleştirildi
2
Bayburt Kent Konseyi: Şehit Osman Dağı’na Hafriyat Dökümü Tespit Edildi
3
Gaziantepli Kardeşler Amerika Matematik Olimpiyatları'nda Çifte Madalya
4
Gaziantep’te Jandarmadan 100 Motosiklet Sürücüsüne Güvenli Sürüş Eğitimi ve Kask Desteği
5
Hatay’da 77 yaşındaki koca eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü
6
Kocaeli'de Oğlu Bıçaklanarak Öldü — Baba: "Babalığımı Aldılar"
7
Kırklareli–Dereköy'de Motosiklet Kamyona Çarptı: 1 Yaralı

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak