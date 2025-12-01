Osmaniye'de Pusu Bozuldu, Trafikte Kaza Yaşandı

25 Kasım 2025'te Osmaniye'de kurulan pusuda tüfeğin tutukluk yapması öldürmeden kurtardı; zanlılar 121 saatlik 26 kamera incelemesiyle yakalandı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 17:46
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 17:46
Osmaniye'de pusu bozuldu, trafik kazasıyla sonuçlandı

Olayın gelişimi

Osmaniye'de 25 Kasım 2025 tarihinde Alparslan Türkeş Caddesi, Atatürk Caddesi ve Akyar Caddesi güzergâhlarında meydana gelen olayda, mağdurun aracını takip eden şüpheliler geçiş güzergâhına pusu kurdu. Şüphelilerden birinin ateş etmeye çalıştığı ancak kullanılan tüfeğin tutukluk yaptığı ve bu nedenle mağdurun doğrudan kurşunla hedef alınamadığı öğrenildi.

Pusudan kurtulan şahıs, şüpheliler tarafından trafikte takip edilmeye devam edildi ve takip sonucu şahsın kaza yapmasına sebep olundu.

Soruşturma ve yakalama

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın aydınlatılması için geniş kapsamlı bir çalışma yürüttü. Ekipler, 26 farklı güvenlik kamerasına ait 121 saatlik görüntüyü titizlikle inceleyerek saldırı girişiminin şüphelilerini tespit etti.

Yapılan çalışmada şüpheliler olarak belirlenen H.A.G., P.G. ve E.U. suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sonuç

Polisin kapsamlı kamera incelemesi ve saha çalışması sonucunda, pusu girişiminin failleri kısa sürede yakalanıp adli mercilere teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

