Osmaniye'de Soya Yüklü Tırda Seyir Halinde Yangın Söndürüldü

Bahçe'deki olay itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, soya yüklü tır seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Yangın, Kızıltaş mevkii, Ayran Tüneli istikametinde Gaziantep yönüne ilerlerken meydana geldi. Alevleri fark eden sürücü aracı emniyet şeridine çekerek durumu hemen itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye sevk edilen Bahçe İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri söndürdü. Müdahale sonucu tırın dorsesinde maddi hasar oluştu.

Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak ekiplerce inceleme başlatıldı.

