Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı

Osmaniye merkezli operasyonda, emniyet güçlerinin çalışması sonucu iki zanlı tutuklandı.

Operasyonun Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda durdurdukları otomobil ile bir iş yerinde arama yaptı.

Aramalar sonucunda 89 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, ekipler tarafından 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.