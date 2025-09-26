Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı

Osmaniye'de düzenlenen operasyonda 89 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi; 2 zanlı gözaltına alınıp adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 08:49
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 08:49
Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı

Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı

Osmaniye merkezli operasyonda, emniyet güçlerinin çalışması sonucu iki zanlı tutuklandı.

Operasyonun Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda durdurdukları otomobil ile bir iş yerinde arama yaptı.

Aramalar sonucunda 89 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, ekipler tarafından 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Netanyahu'nun BM Konuşması Gazze'de Hoparlörle Dinletilecek
2
Hacıosmanoğlu'dan FIFA ve UEFA'ya Çağrı: İsrail Derhal Sportif Müsabakalardan Men Edilsin
3
Kars ve Ardahan'da Gazetecilere Yapay Zeka Destekli Medya Eğitimi
4
Yunan Basını: Erdoğan-Trump Görüşmesi Türkiye'ye Kazanç Sağladı
5
Güncel Haberler: İstanbul Barajları %30,32 Dolulukla Alarmda
6
Eylül Ayı Doğum Yardımı Hesaplara Yatırıldı — 477 bin 639 Anneye 4,6 Milyar TL
7
Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?