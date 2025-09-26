Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı
Osmaniye merkezli operasyonda, emniyet güçlerinin çalışması sonucu iki zanlı tutuklandı.
Operasyonun Detayları
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda durdurdukları otomobil ile bir iş yerinde arama yaptı.
Aramalar sonucunda 89 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, ekipler tarafından 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.