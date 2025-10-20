Osmaniye Kadirli'de Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Değirmendere yolunda devrilen otomobilde sürücü Fatih Dandıl hayatını kaybetti, yolcu Mustafa K. ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 20.10.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 15:52
Kaza Detayları

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Değirmendere köyü yolunda bir otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Fatih Dandıl (19) idaresindeki 80 AEM 699 plakalı otomobilin sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle meydana geldi. Araç savrularak yol kenarındaki kayalık alana devrildi.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün yaşamını yitirdiği tespit edildi; ağır yaralanan Mustafa K. ise kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay yerindeki incelemenin ardından sürücü Fatih Dandıl'ın cenazesi Kadirli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

