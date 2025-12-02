Otizmli Çocuğun Asker Olma Hayali Şuhut’ta Gerçekleşti

Afyonkarahisar Şuhut'ta otizmli Cafer Çelik'in asker olma hayali, Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın ve jandarma desteğiyle 3 Aralık öncesi gerçeğe dönüştü.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 15:29
Otizmli Çocuğun Asker Olma Hayali Şuhut’ta Gerçekleşti

Otizmli çocuğun asker olma hayali Şuhut’ta gerçek oldu

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 13 yaşındaki otizmli çocuğun asker olma hayali gerçek oldu.

Şuhut’a bağlı Demirbel Köyü’nde yaşayan 16 yaşındaki otizmli Cafer Çelik’in asker olma hayali, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde gerçekleştirildi.

Sürpriz ziyaret ve asker kıyafetleri

Daha önce katıldığı bir programda Cafer’in asker olma isteğini öğrenen Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın’ın talimatıyla asker kıyafetleri temin edilip Cafer’in evine gidildi. Asker kıyafetlerini gören Çelik, sürpriz ziyaretle sevinçten havalara uçarak hazırola geçti ve asker selamı verdi.

Jandarma eşliğinde özel gün

Ardından Çelik, babası Şükrü Çelik ile İlçe Jandarma Komutanlığı’na gitti. İlçe jandarma komutanı Teğmen Mehmet Özcan tarafından karşılanan Cafer, askerlerle birlikte İstiklal Marşını okudu. Daha sonra askeri araca binerek devriye görevine katıldı.

Asker olma hayali gerçek olan 13 yaşındaki otizmli çocuğun babası jandarma ekiplerine teşekkür etti.

