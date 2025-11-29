Özalp’te Kulaklı Orman Baykuşu (Asio otus) görüntülendi

Van’ın Özalp ilçesine bağlı Şemsettim Mahallesinde bir evin bahçesindeki ağaca konan Kulaklı Orman Baykuşu (Asio otus), doğa gezgini Ergin Yıldırımçakar tarafından fotoğraflandı.

Nadir tür halkı heyecanlandırdı

Renkli gözleri ve belirgin kulak tüyleriyle dikkat çeken baykuş, doğada nadir görülen türlerden biri olarak bölge halkı arasında büyük heyecan oluşturdu.

Koruma tehdidi

Uzmanların uyarılarına göre, kulaklı orman baykuşunun yaşam alanlarının daralması nedeniyle Türkiye’de nesli tükeniyor. Bu tür gözlemleri, habitat koruma ve farkındalık çalışmaları için önem taşıyor.

