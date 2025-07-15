Özdağ İzmir'de Yangın Bölgesini İnceledi

Özdağ Yangın Bölgelerinde Vatandaşlarla Buluştu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınından etkilenen mahallelerde incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti.

Özdağ, Ödemiş ilçesine bağlı Üzümlü, Suçıktı, Tosunlar ve Karadoğan Mahallesi'nde, yangından etkilenen vatandaşlarla bir araya gelerek onların taleplerini dinledi.

Ödemiş Belediye Başkanı ile Görüşme

Ziyaretin ardından, Özdağ Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan'ı makamında ziyaret etti. Sıcak bir şekilde karşılanan Özdağ, mahallenin ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Ayrıca, Özdağ’a ziyaretlerinde Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Naşit Birgüvi ve partililer eşlik etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınından etkilenen mahalleleri ziyaret etti. Ödemiş ilçesine bağlı Üzümlü, Suçıktı, Tosunlar ve Karadoğan Mahallesi'nde bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet eden Özdağ, talepleri dinledi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınından etkilenen mahalleleri ziyaret etti. Ödemiş ilçesine bağlı Üzümlü, Suçıktı, Tosunlar ve Karadoğan Mahallesi'nde bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet eden Özdağ, talepleri dinledi.