Özdemir'den Çetinkaya'ya Belediyecilik Ziyareti — Karabük'te Yerel İş Birliği

Özdemir'den Çetinkaya'ya Belediyecilik Ziyareti

Karabük'te yerel yönetimler arası iş birliği vurgulandı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, belediyecilik çalışmaları ve yerel yönetim iş birliğini görüşmek üzere Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'yı ziyaret etti.

Ziyarette Karabük Belediyesi tarafından yürütülen hizmetler, şehir projeleri ve kentin ihtiyaçlarına yönelik uygulamalar hakkında heyete bilgi aktarıldı. Toplantıda, yerel yönetimler arasında iş birliği ve tecrübe paylaşımının güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Ziyaretin ardından konuşan Başkan Özkan Çetinkaya, heyete teşekkür ederek şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda; şehrimizde birlik, istişare ve güçlü koordinasyonla çalışmaya devam ediyoruz. Karabük’ümüzü daha ileriye taşımak için yerel yönetimlerde iş birliğini önemsiyor, tüm kurumlarımızla uyum içerisinde hareket ediyoruz."

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Ziyarette Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, AK Parti MKYK Üyesi Mehmet Umur, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcıları Orhan Narin ve Esat Kalay, İMES Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akar, Emlak Konut Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Yüksel, AK Parti Sultangazi İlçe Başkan Yardımcısı Hüseyin Karadeniz ve Kas-Der Genel Başkan Vekili Nihat Sezer de hazır bulundu.

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI ABDULLAH ÖZDEMİR, BELEDİYECİLİK ÇALIŞMALARI VE YEREL YÖNETİM İŞ BİRLİĞİNE YÖNELİK TEMASLARDA BULUNMAK ÜZERE KARABÜK BELEDİYE BAŞKANI ÖZKAN ÇETİNKAYA’YI ZİYARET ETTİ.