Özel Öğrenciler, Yeşim Akbaş’ın 29. Doğum Gününü Andı

Kütahya’nın Simav ilçesindeki Simav Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda eğitim gören özel ihtiyaçlı öğrenciler, Manisa’nın Demirci ilçesindeki polis lojmanında başından vurularak hayatını kaybeden 26 yaşındaki Yeşim Akbaş’ı doğum gününde andı.

Hazırlanan doğum günü pastasının mumlarını üfleyerek düzenledikleri anma etkinliğinde, öğrenciler Akbaş’ın bugün yaşasaydı gireceği 29’uncu yaşını birlikte kutladı. Etkinliğe merhumun annesi Aysun Akbaş de katılarak duygusal anlara ortak oldu.

Duygusal Anlar ve Akbaş’ın İzi

Etkinlik boyunca Yeşim Akbaş’ın özel çocuklara gösterdiği sevgi ve desteğin hatırlanmasıyla duygusal anlar yaşandı. Ailesinin talebi doğrultusunda gerçekleştirilen kutlamada öğrenciler, hazırlanan pastanın mumlarını üfledi.

Hayırsever İş İnsanı ve Müzisyen

Simav ve Demirci ilçelerinde iki işyeri bulunan güzellik merkezi sahibi Yeşim Akbaş, özellikle engelli çocukların eğitimi ile engelli sokak hayvanlarının bakım ve tedavisine verdiği destekle tanınıyordu. Aynı zamanda iyi bir müzisyen olan Akbaş, müzisyen arkadaşlarıyla birlikte özel çocukların özel günlerine sık sık giderek onlara mini konserler veriyordu.

Aileden Teşekkür

Aysun Akbaş etkinlikte kısa bir konuşma yaparak kızının iyilik dolu yaşamını hatırlattı ve şunları ifade etti: Tüm canlılara özel bir ilgisi ve sevgisi vardı. Özellikle özel çocuklara karşı tarifsiz bir sevgi beslerdi. Bu yüzden doğum gününü onun çok sevdiği özel çocuklarla kutlamak istedik. Bize bu imkanı sağlayan Simav Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü İsmail Bacaksız’a, tüm öğretmenlere ve öğrencilerine Akbaş Ailesi olarak teşekkür ediyoruz.

