Özgür Özel: Çalışanların Alım Gücünü Arttıracak Politikalar Hayata Geçirilecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Ormancılar Derneği'nin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyumda önemli açıklamalarda bulundu. Özel, "Çalışanların emeğinin karşılığını aldığı ve alım gücünün arttığı bir Türkiye hedefliyoruz" diyerek, asgari ücretin artık sadece temel bir ücret olmaktan çıkarılacağını belirtti.

Atatürk'ün Yeşil Türkiye Vizyonu

Özgür Özel, Türkiye Ormancılar Derneği'nin kuruluşunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından teşvik edilen ilk sivil toplum örgütlerinden biri olduğunu hatırlatarak, "Atatürk'ün yeşile ve ormana verdiği önemi anlamak için Atatürk Orman Çiftliği'nin önemine bakmak yeterli. Ancak, bu çiftliğin yapılaşmaya açılması ve yeşil dokusunu kaybetmesi hepimizi derinden üzüyor" ifadelerini kullandı.

BAKAP Projesi'ne Destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen BAKAP Projesi hakkında da bilgi veren Özel, "Eskiden konut alanı olarak planlanan bu bölge, mahkeme kararıyla orman ve tarım alanına dönüştürülmeye başlandı. Bu alan, çocukların doğayla tanışacağı bir tarım ve turizm merkezi haline geliyor" şeklinde konuştu.

Orman Yangınlarını Eleştirdi

Son yıllarda artan orman yangınlarına değinen Özel, bu durumu iktidarın yanlış politikalarıyla ilişkilendirerek, Türkiye'de yılda ortalama bin 408 orman yangını meydana gelirken, son 10 yılda bu sayının 2 bin 568'e çıktığını vurguladı. Özel,, "Artış, Cumhuriyet'in kurucu iradesine karşı bir durumdur" dedi.

Asgari Ücret Eleştirisi

Özel, geçen gün açıklanan asgari ücret artışını da eleştirerek, "Asgari ücreti artırmak, alım gücündeki kayıpları telafi etmekten uzak. Türkiye'deki asgari ücret uygulaması, çalışanların ekonomik refahını ciddi şekilde tehdit ediyor" diye konuştu.

İnsanların Geleceği İçin Mücadele Veriyoruz

Özgür Özel, ormanların korunması için radikal politikaların gerekliliğine dikkat çekerek, "Orman ekosisteminin korunması adına, mevcut politikaların değiştirilmesi ve Orman Genel Müdürlüğü'nde reform yapılması şart" dedi.

Özel'in ifadeleri, önümüzdeki günlerde yapılacak olan Tandoğan Meydanı'ndaki miting hazırlıkları çerçevesinde sosyal adalet talep eden geniş bir kesimi bir araya getirecek gibi duruyor. Özel, özellikle asgari ücret, düşük emekli maaşları ve memur zamlarına dikkat çekerek, "Bu haklar söke söke alınacak" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), Türkiye Ormancılar Derneğinin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen sempozyumun açılışına katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), Türkiye Ormancılar Derneğinin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen sempozyumun açılışına katıldı.