Özgür Özel Gaziantep’te: Vakkas Acar’a 'hayırlı olsun' ziyareti

CHP heyeti Gaziantep temaslarını sürdürdü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, çeşitli programlara katılmak üzere Gaziantep’e geldi.

Özel’i havalimanında milletvekilleri, belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar karşıladı. Beraberindeki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve diğer partililerle birlikte, CHP Gaziantep İl Başkanı seçilen Vakkas Acar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özel, ziyaret kapsamında düzenlenen programda partililere hitap etti; etkinlik basına kapalı gerçekleşti.

Özel, Gaziantep’teki temaslarını tamamladıktan sonra Kilis'e geçti.

