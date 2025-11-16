Özgür Özel Gaziantep’te: Vakkas Acar’a 'hayırlı olsun' ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep programı kapsamında Vakkas Acar’a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu; havalimanında partililer karşıladı, program basına kapalı yapıldı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 13:24
CHP heyeti Gaziantep temaslarını sürdürdü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, çeşitli programlara katılmak üzere Gaziantep’e geldi.

Özel’i havalimanında milletvekilleri, belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar karşıladı. Beraberindeki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve diğer partililerle birlikte, CHP Gaziantep İl Başkanı seçilen Vakkas Acar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özel, ziyaret kapsamında düzenlenen programda partililere hitap etti; etkinlik basına kapalı gerçekleşti.

Özel, Gaziantep’teki temaslarını tamamladıktan sonra Kilis'e geçti.

