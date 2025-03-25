Özgür Özel: İstanbul İttifakı ile Kent Uzlaşısı Teması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da partisinin grup toplantısında kent uzlaşısı ve ittifak konularında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 16:13
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 16:13
Özgür Özel: İstanbul İttifakı ile Kent Uzlaşısı Teması

Özgür Özel, İstanbul'da Partisinin Grup Toplantısında Konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da düzenlenen TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Kent uzlaşısı" kavramını ele alarak, DEM Parti ile yapılan iş birliğine dikkat çekti. Özel, bu iş birliğinin seçmen üzerinde etkili olduğunu vurgulayarak, "Kent uzlaşısının olduğu yerlerde DEM Parti'nin tanımlamasıyla onların adayı olmayan yerde, onların seçmenlerinin CHP'ye oy verdiğini bilmeyen de yok." ifadelerini kullandı.

Meydanların Sahipleri: Halk

Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde toplanan katılımcılara seslenen Özel, son günlerde Türkiye'nin çeşitli yerlerinde düzenlenen protestolara da değindi. "7 gündür Türkiye kumpasa karşı meydanlarda, sokaklarda itiraz ediyor. Milyonlar tepkisini gösteriyor. Karşımızda kendi siyasi çıkarları için Türkiye'nin geleceğine ihanet eden bir avuç insan var." diyerek halkın durumunu özetledi.

Darbeler ve Seçim Süreci

Özel, seçim sürecinde gerçekleştirilen olumsuz girişimleri sert bir dille eleştirdi. "Bütün darbeler seçilmişe karşı seçilmemişi getirmek üzere yapılır," diyerek bu durumun altında yatan sebeplere dikkat çekti.

Kent Uzlaşısı ve İttifaklar

Konuşmasında, terör suçlamasına dair de ifadelerde bulunan Özel, "Kent uzlaşısı" kavramının aslında DEM Parti'nin bir tanımı olduğunu vurguladı. "Biz ittifak yapmak için bütün partilere gittik, ama milletimizle sandıkta ittifak yapacağız," dedi.

Toplumsal Temsil ve Demokrasi

Özel, batı illerindeki Kürtlerin yönetimde temsil edilebilmeleri için yapılan düzenlemelerin önemini belirtti. "Demokrasi, bunun adı demokrasi." diyerek, yerel yönetimlerdeki temsili savundu. Ayrıca, Kürt vatandaşlarına seslenerek, AK Parti'nin tavırlarını eleştirdi.

Özel, konuşmasını "Suçtur bu, 'Oyu bana verirsen seçmensin, ona verirsen teröristsin'" sözleriyle sürdürdü ve destek arayışına dikkat çekti. Bu süreçte Kürt ve diğer demokrat kesimlerin bir araya gelmesi gerekliliğini vurguladı.

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