Özgür Özel KKTC'de Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş'ın Anıt Mezarlarını Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kuruluşunun 42. yılı dolayısıyla KKTC'ye gelerek Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş'ın anıt mezarlarını ziyaret etti; temaslarda bulunacak.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 15:21
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, kuruluşunun 42. yılı dolayısıyla KKTC'ye geldi. İlk olarak Kıbrıs Türklerinin önderi Dr. Fazıl Küçük ile KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın anıt mezarlarını ziyaret etti.

Program ve temaslar

Özel'in ziyaret programı kapsamında KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve KKTC Başbakanı ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel ile görüşmeleri bekleniyor. Ayrıca Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Merkezi'ne bir ziyaret gerçekleştirecek.

Heyetler arası görüşmelerde Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi Genel Başkanı Serdar Denktaş ve Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Zeki Çeler ile bir araya gelecek olan Özel, programını Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'na katılarak tamamlayacak.

