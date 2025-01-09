Özgür Özel: Mersin'den Umut Veren Mesajlar Verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'de halka seslenerek, iktidar değişikliği müjdesi verdi ve belediyeler arası ayrımlara son vereceklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 16:01
Özgür Özel: Mersin'den Umut Veren Mesajlar Verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'de konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'de yaptığı açıklamada, "Bu sefer ülkenin başına, belediyeleri partisine göre ayırmayan ve millete yapılacak hiçbir hizmete engel olmayan bir iktidar gelecek," dedi.

Mersin İttifakı'nın Örnekliği

Özel, Mersin il başkanlığı önünde yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerinden sonra kendi belediyeleri ile Türkiye ittifakının kazandığı belediyelere ziyaretler gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Mersin'in, bu ittifakın yıllar önce kurulduğu önemli bir örnek olduğunu vurgulayan Özel, "Mersin'de tüm sosyolojilerden, mezheplerden, inançlardan, Türkiye'nin dört bir yanından birbiriyle yan yana, iç içe, çatışmadan, birbirinin kültürüne karışmadan durabilen güzel insanlar, Mersin ittifakını kurdular," şeklinde konuştu.

Aday Belirleme Tartışmaları

Seçim süreci yaklaşırken aday belirleme tartışmalarının yoğun olduğuna dikkat çeken Özel, "Mersin'de kimi aday gösterelim diye düşünmeye gerek yoktu, Mersin seçeceğini kendisi seçmişti zaten," ifadelerini kullandı.

Yeni Başlangıç ve Önemli Mesajlar

Bugün Mersin'de yapılacak bir açılış törenine dikkat çeken Özel, "Türkiye gündemine dair ne varsa konuşacağız ve uzun süredir beklenen bir başlangıcı gerçekleştireceğiz. Bugün saat 15.00'te Mersin'den Türkiye'ye yeni bir mesaj vereceğiz," dedi.

SGK Tartışmaları ve Depremzedelere Yardım

Mersin'in 6 Şubat 2023 depreminden sonra 450 bin depremzedeye ev sahipliği yaptığını belirten Özel, "Mersin Belediyesinin gelirlerini kesmek gibi kötü niyetli uygulamalara karşıyız. Mersinliler 31 Mart'ta, Vahap Seçer'i yeniden seçerek bu engellemelere cevap verdiler," dedi.

Esnaf Ziyareti ve Kadın Üreticilere Destek

Konuşmasının ardından Akdeniz ilçesindeki esnafı ziyaret eden Özel, Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda kadınların yaptığı ürünlerin yer aldığı stantları gezdi. Burada kendisine ikram edilen ürünleri tadan Özel'e, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Mersin milletvekilleri de eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'deki programları kapsamında, partisinin il başkanlığını...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'deki programları kapsamında, partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Özel, başkanlık binasının önünde kendisini bekleyen partililerle selamlaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'deki programları kapsamında, partisinin il başkanlığını...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'deki programları kapsamında, partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Özel, başkanlık binasının önünde kendisini bekleyen partililerle selamlaştı.

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