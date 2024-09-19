Pakistan, BRICS Üyeliği İçin Rusya'dan Destek Arıyor

Pakistan, BRICS'e Katılım İçin Destek İstedi

Pakistan, Rusya ile ilişkilerini güçlendirmek amacıyla BRICS'e katılım konusunda yardım talep etti. İslamabad'da gerçekleştirilen görüşmelerde, her iki taraf da işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

İki Ülke Arasında Enerji ve Ticaret İşbirliği

Pakistan Başbakan Yardımcısı Muhammed İshak Dar, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk liderliğindeki heyetle yapılan toplantının, ilişkilerin gelişimi açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. Dar, iki ülke arasında enerji, ticaret ve bölgesel işbirliğini artırma hedefinde olduklarını ifade etti. "Heyetler, ekonomik iş birliği ve kültürel ilişkiler gibi alanlarda potansiyel iş fırsatlarını değerlendirdi" dedi.

BRICS Üyeliği İçin Pozitif Rol Talebi

Pakistan Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Dar, "Pakistan, BRICS'e katılım konusunda isteklidir ve Rusya'nın bu süreçte pozitif bir rol oynamasını bekliyoruz" şeklinde konuştu. Ayrıca, Pakistan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) gibi platformlarda da işbirliği yapacağını vurguladı.

Rusya'dan Olumlu Yanıt

Rusya Başbakan Yardımcısı Overçuk, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini ve BRICS'teki ilişkilerin pekişmesini desteklediklerini belirtti. Pakistan'ın BRICS üyeliği için yaptığı başvuruda mutluluk duyduklarını söyleyen Overçuk, "BRICS, ŞİÖ ile uyumludur ve aralarındaki işbirliği güçlenmektedir" dedi.

Tarihi Bir Ziyaret

Bu görüşme, Nisan 2021'den bu yana Rusya'dan Pakistan'a yapılan ilk üst düzey ziyaret olma özelliğini taşıyor. 2021 yılında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Pakistan'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, iki ülke arasında enerji işbirliği gibi önemli anlaşmalar imzalanmıştı.

Sonuç olarak, Pakistan ve Rusya'nın gerçekleştirdiği bu görüşmeler, her iki ülkenin de işbirliğini derinleştirme niyetinde olduğunu gösteriyor.