Palancıoğlu İnceledi: Fatma Haskahveci Kur’an Kursu Melikgazi’de

Başkan Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kocatepe Mahallesi’ndeki Fatma Haskahveci Kur’an Kursu çalışmalarını inceledi; peyzaj ve tefrişat işleri devam ediyor.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 11:51
Palancıoğlu İnceledi: Fatma Haskahveci Kur’an Kursu Melikgazi’de

Başkan Palancıoğlu Fatma Haskahveci Kur’an Kursu’nu İnceledi

Melikgazi Belediyesi Kocatepe Mahallesi’ne bir eser daha kazandırıyor

Melikgazi Belediyesi, Kocatepe Mahallesi’nde hayata geçireceği Fatma Haskahveci Kur’an Kursu ile vatandaşların bir ihtiyacını daha karşılayacak.

Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu incelemelerde bulunarak projenin son durumuna ilişkin bilgi verdi. Kur’an kurslarının toplumda birlik ve dayanışmayı pekiştirdiğini vurgulayan Palancıoğlu, çalışmaların hızla ilerlediğini aktardı.

Palancıoğlu şöyle konuştu: "Melikgazi Belediyesi olarak 58 mahallemizde hizmet yapıyoruz. Bunların içinde de en önemli çalışmalarımızdan bir tanesi de Kur’an kurslarımız. Kocatepe Mahallesi ve Tınaztepe Mahallemizin arasında bulunan Kur’an kursumuzu tamamlamış olduk. Peyzajına başladık içinin de tefrişatı yapılıyor. Projemize, rahmetli olan ve açılışına yetişemeyen Fatma Teyzemizin ismini veriyoruz. Adı Fatma Haskahveci Kur’an Kursu olacak. Mekânı cennet olsun. Okullar, camiler, sağlık ocakları, Kur’an kursları son derece önemli. Özellikle Kur’an kurslarımızda son dönemde yaptığımız mimari ile vatandaşlarımızın hem gönüllülerine hem de gözlerine hitap ediyoruz. Bu kurslarımız aynı zamanda da okul formatında çalışıyor. Alt katında çocuklarımız eğitim alıyor üst katında da kadınlarımız eğitim alıyor. Böylece bir sosyalleşme imkânı da sağlanıyor. Bu güzel eserin hayata geçmesine destek olan hayırseverimizin değerli ailesine teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah Fatma Teyze’nin ismi burada yaşayacak"

Proje kapsamında peyzaj çalışmaları başlamış, iç tefrişat işlemleri ise devam ediyor. Kurs binası hem çocuk hem de kadın eğitimi için düzenlenerek mahallede sosyal bir merkez işlevi görecek.

Fatma Haskahveci Kur’an Kursu projesine destek veren hayırsevere ve ailesine teşekkür edilerek eserin hayırlı olması dilendi.

FARKLI BİRÇOK ALANDAKİ PROJEYİ İLÇEYE KAZANDIRAN MELİKGAZİ BELEDİYESİ, KOCATEPE MAHALLESİ'NDE...

FARKLI BİRÇOK ALANDAKİ PROJEYİ İLÇEYE KAZANDIRAN MELİKGAZİ BELEDİYESİ, KOCATEPE MAHALLESİ'NDE HAYATA GEÇİRECEĞİ FATMA HASKAHVECİ KUR’AN KURSU İLE VATANDAŞLARIN BİR İHTİYACINI DAHA GİDERECEK.

FARKLI BİRÇOK ALANDAKİ PROJEYİ İLÇEYE KAZANDIRAN MELİKGAZİ BELEDİYESİ, KOCATEPE MAHALLESİ'NDE...

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Assan Alüminyum'da 'Yeniden + Sanat' — Sürdürülebilirlik Sanata Dönüşüyor
2
Macron’dan Xi’ye çağrı: Çin ve Fransa dengeli bir ekonomik idari sistem kurmalı
3
Uzm. Dr. Serap Boz, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Polikliniğinde Hasta Kabulüne Başladı
4
Bartın'da 3 Aralık Engelliler Günü'nde Özel Bireyler Sahneye Çıktı
5
Adana’da dere yatağına at ve eşek kalıntıları: Bahçelievler sakinleri isyan etti
6
Ankara’da Mevsimin İlk Karı Beypazarı’nı Beyaza Bürüdü
7
USIP Resmen 'Donald J. Trump Barış Enstitüsü' Oldu

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi