Palancıoğlu İnceledi: Fatma Haskahveci Kur’an Kursu Melikgazi’de

Başkan Palancıoğlu Fatma Haskahveci Kur’an Kursu’nu İnceledi

Melikgazi Belediyesi Kocatepe Mahallesi’ne bir eser daha kazandırıyor

Melikgazi Belediyesi, Kocatepe Mahallesi’nde hayata geçireceği Fatma Haskahveci Kur’an Kursu ile vatandaşların bir ihtiyacını daha karşılayacak.

Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu incelemelerde bulunarak projenin son durumuna ilişkin bilgi verdi. Kur’an kurslarının toplumda birlik ve dayanışmayı pekiştirdiğini vurgulayan Palancıoğlu, çalışmaların hızla ilerlediğini aktardı.

Palancıoğlu şöyle konuştu: "Melikgazi Belediyesi olarak 58 mahallemizde hizmet yapıyoruz. Bunların içinde de en önemli çalışmalarımızdan bir tanesi de Kur’an kurslarımız. Kocatepe Mahallesi ve Tınaztepe Mahallemizin arasında bulunan Kur’an kursumuzu tamamlamış olduk. Peyzajına başladık içinin de tefrişatı yapılıyor. Projemize, rahmetli olan ve açılışına yetişemeyen Fatma Teyzemizin ismini veriyoruz. Adı Fatma Haskahveci Kur’an Kursu olacak. Mekânı cennet olsun. Okullar, camiler, sağlık ocakları, Kur’an kursları son derece önemli. Özellikle Kur’an kurslarımızda son dönemde yaptığımız mimari ile vatandaşlarımızın hem gönüllülerine hem de gözlerine hitap ediyoruz. Bu kurslarımız aynı zamanda da okul formatında çalışıyor. Alt katında çocuklarımız eğitim alıyor üst katında da kadınlarımız eğitim alıyor. Böylece bir sosyalleşme imkânı da sağlanıyor. Bu güzel eserin hayata geçmesine destek olan hayırseverimizin değerli ailesine teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah Fatma Teyze’nin ismi burada yaşayacak"

Proje kapsamında peyzaj çalışmaları başlamış, iç tefrişat işlemleri ise devam ediyor. Kurs binası hem çocuk hem de kadın eğitimi için düzenlenerek mahallede sosyal bir merkez işlevi görecek.

Fatma Haskahveci Kur’an Kursu projesine destek veren hayırsevere ve ailesine teşekkür edilerek eserin hayırlı olması dilendi.

