Palandöken 2025 Kış Sezonuna Hazır: Güvenlik ve Tedbirler

Erzurum'da Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında yapılan toplantıda, Palandöken 2025 kış sezonu için otel denetimleri, çığ ve sağlık önlemleri ele alındı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 09:20
Palandöken 2025 Kış Sezonuna Hazır: Güvenlik ve Tedbirler

Palandöken 2025 Kış Sezonu Hazırlıkları Tamamlanıyor

Erzurum'da "2025 yılı Palandöken Kış Tedbirleri ve Güvenlik Toplantısı", Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya vali yardımcıları, kurum müdürleri ve otel yöneticileri katıldı.

Toplantı Gündemi ve Açıklamalar

Toplantıda, Palandöken’de önümüzdeki ay başlayacak olan turizm sezonuna yönelik alınan tedbirler değerlendirildi. Özellikle otellerde yangına karşı alınan önlemler ve acil durum planları ayrıntılı şekilde ele alındı. EJDER 3200 A.Ş. Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, kış turizmine yönelik hazırlık çalışmaları hakkında detaylı bilgi verdi.

Denetimler ve Teknik Hazırlıklar

Palandöken kış sezonu hazırlıkları kapsamında otellerde yangına karşı alınacak tedbirlere yönelik; duman tahliye sistemleri, yangın merdivenleri ve acil çıkış noktaları ile yangın algılama ve alarm sistemleri ve bu sistemlerin düzenli bakımı hususlarında 61 otel denetlendi. Otellerin bu hafta içinde ikinci kez denetlenmesi kararlaştırıldı.

Gazex (suni çığ düşürme) sistemlerinin yerlerinin uygunluğu kontrol edilip bakımları gerçekleştirildi. Heyelan ve çığa karşı teraslandırma çalışmaları yapıldı. 200 dönümlük pistler bölgesinde kar tutucular yerleştirildi ve yönlendirme ile uyarı tabelaları yenilendi.

Güvenlik, Arama-Kurtarma ve Sağlık Tedbirleri

Tesisler bölgesindeki trafik tedbirlerinin artırılmasına karar verildi. Oteller Bölgesi ve Kayak Tesisleri güzergahında güvenlik önlemleri güçlendirildi. Tesisler bölgesinde konuşlu 2 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timine ek olarak 1 JAK Timi daha görevlendirildi. Havadan denetimlere yönelik dronlu ekip sayısı artırıldı.

Sabit Sağlık İstasyonu geliştirildi; hali hazırda bölgede konuşlu 7 sağlık ekibi ve 1 ambulans bulunuyor ve bu sayının ara tatil döneminde iki katına çıkarılması kararlaştırıldı.

Lift, Tesis ve Yapısal Hazırlıklar

Lift, gondol ve telesiyejlerin elektrik ve mekanik bakımları tamamlandı. Suni kar sistemleri hazır hale getirildi ve Snowtrack sayısı artırıldı.

Vali Çiftçi, yeni kış sezonunun şehir için hayırlı ve bereketli geçmesi temennisinde bulundu. Toplantı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

