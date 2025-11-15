Palandöken Geçidinde Yoğun Kar Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

Erzurum-Tekman kara yolunda ulaşımda sıkıntı

Erzurum - Tekman karayolu üzerinde bulunan 2 bin 885 rakımlı Palandöken geçidinde etkili olan yoğun kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı.

Yoğun kar ve olumsuz yol koşulları nedeniyle birçok sürücü ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar zincirsiz veya kar tipi lastik kullanmaması nedeniyle yolda kaldı ve zor anlar yaşadı.

Öte yandan hazırlıklı olan sürücüler, yolda kalanlara yardımcı oldu ve bölgedeki ulaşımın yeniden akışa dönmesi için çaba gösterildi.

