Papa 14. Leo Ankara'da: Diyanet Başkanı Safi Arpaguş'u Ziyaret Etti

Papa 14. Leo Ankara Temaslarını Sürdürdü

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u ziyaret etti.

Seçim ve İlk Dış Ziyaret

Katolik Kilisesi’nde mayıs ayındaki Papalık Seçimi ile seçilen Papa 14. Leo'nun Ankara temasları, seçimin ardından gerçekleştirdiği ilk dış ziyaret niteliği taşıyor.

Geliş ve Görüşme Detayları

Papa 14. Leo, Roma'dan Leonardo Da Vinci Havaalanından hareket ederek Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Türkiye'yi ziyaret eden 5. Vatikan Devlet Başkanı olan Papa 14. Leo, ziyaret kapsamında Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile bir araya geldi.

Yaklaşık 15 dakika süren görüşmenin ardından Papa 14. Leo, Diyanet İşleri Başkanlığından ayrılarak tekrar Ankara Esenboğa Havalimanı'na doğru yola çıktı.

