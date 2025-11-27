Papa 14. Leo Ankara'da: Diyanet Başkanı Safi Arpaguş'u Ziyaret Etti

Papa 14. Leo, mayıs ayındaki Papalık Seçimi sonrası ilk dış ziyareti kapsamında Ankara'ya gelerek Diyanet Başkanı Safi Arpaguş ile görüştü.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 17:33
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 17:33
Papa 14. Leo Ankara'da: Diyanet Başkanı Safi Arpaguş'u Ziyaret Etti

Papa 14. Leo Ankara Temaslarını Sürdürdü

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u ziyaret etti.

Seçim ve İlk Dış Ziyaret

Katolik Kilisesi’nde mayıs ayındaki Papalık Seçimi ile seçilen Papa 14. Leo'nun Ankara temasları, seçimin ardından gerçekleştirdiği ilk dış ziyaret niteliği taşıyor.

Geliş ve Görüşme Detayları

Papa 14. Leo, Roma'dan Leonardo Da Vinci Havaalanından hareket ederek Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Türkiye'yi ziyaret eden 5. Vatikan Devlet Başkanı olan Papa 14. Leo, ziyaret kapsamında Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile bir araya geldi.

Yaklaşık 15 dakika süren görüşmenin ardından Papa 14. Leo, Diyanet İşleri Başkanlığından ayrılarak tekrar Ankara Esenboğa Havalimanı'na doğru yola çıktı.

VATİKAN DEVLET BAŞKANI PAPA 14. LEO, DİYANET İŞLERİ BAŞKANI SAFİ ARPAGUŞ’U ZİYARET...

VATİKAN DEVLET BAŞKANI PAPA 14. LEO, DİYANET İŞLERİ BAŞKANI SAFİ ARPAGUŞ’U ZİYARET ETTİ.

VATİKAN DEVLET BAŞKANI PAPA 14. LEO, DİYANET İŞLERİ BAŞKANI SAFİ ARPAGUŞ’U ZİYARET...

İLGİLİ HABERLER

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri
2
Alanya'da gasp iddiası sonrası iki kişinin ölümüne neden olan Ukraynalıya 25 yıl hapis
3
TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler
4
Keykubad Göç ve Kervan Yolu Konya‑Alanya Arasında Yeniden Canlanıyor
5
TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı
6
Ankara'da Tır Çarpması: Aile, Sürücünün Serbest Bırakılmasına Tepkili
7
TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?