Papa 14. Leo Balat'ta Fener Rum Patriği Bartholomeos ile Görüştü

Papa 14. Leo, İstanbul'daki temasları kapsamında Balat'taki Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret ederek Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 17:21
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 17:21
Ziyaret ve Temaslar

İstanbul'daki temaslarını sürdüren Papa 14. Leo, Balat'taki Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret ederek Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü.

İlk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapan Papa 14. Leo'nun İstanbul'daki temasları devam ediyor. Türkiye'ye gelişinin 3. gününde Papa, Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'ndeki toplantısının ardından Balat'taki patrikhaneye geçti.

Bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındığı gözlenirken, Papa 14. Leo'nun patrikhaneden çıkışı sırasında çan sesleri duyuldu.

Papa 14. Leo'nun konvoyu, halka açık yapılacak ayine katılmak üzere Volkswagen Arena'ya doğru yola çıktı.

