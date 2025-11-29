Papa 14. Leo Balat'ta Fener Rum Patriği Bartholomeos ile Görüştü
Ziyaret ve Temaslar
İstanbul'daki temaslarını sürdüren Papa 14. Leo, Balat'taki Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret ederek Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü.
İlk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapan Papa 14. Leo'nun İstanbul'daki temasları devam ediyor. Türkiye'ye gelişinin 3. gününde Papa, Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'ndeki toplantısının ardından Balat'taki patrikhaneye geçti.
Bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındığı gözlenirken, Papa 14. Leo'nun patrikhaneden çıkışı sırasında çan sesleri duyuldu.
Papa 14. Leo'nun konvoyu, halka açık yapılacak ayine katılmak üzere Volkswagen Arena'ya doğru yola çıktı.
İSTANBUL'DAKİ TEMASLARINI SÜRDÜREN PAPA 14. LEO, BALAT'TA BULUNAN FENER RUM PATRİKHANESİ'Nİ ZİYARET EDEREK FENER RUM PATRİĞİ BARTHOLOMEOS İLE GÖRÜŞTÜ.