Papa 14. Leo İstanbul'a Geldi — Atatürk Havalimanı'nda Vali Davut Gül Karşıladı

Papa 14. Leo İstanbul’a geldi

Atatürk Havalimanı'nda resmi karşılama

İlk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yapan Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Ankara’daki temaslarının ardından İstanbul’a geldi.

Papa 14. Leo’yu taşıyan uçak, saat 19.20'de Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı. İstanbul Valisi Davut Gül havalimanında Papa’yı karşıladı. Karşılaşmanın ardından Papa, havalimanından ayrıldı.

Ziyarette Papa’ya eşlik edenler arasında Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher ile diğer yetkililer yer alıyor.

Papa 14. Leo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’de resmi temaslarda bulunuyor ve programı kapsamında 3 gün boyunca İstanbul’da cami ve kiliseler başta olmak üzere birçok ziyarette bulunacak.

