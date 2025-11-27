Papa 14. Leo İstanbul'a Geldi — Atatürk Havalimanı'nda Vali Davut Gül Karşıladı

İlk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yapan Papa 14. Leo, Ankara temaslarının ardından Atatürk Havalimanı'na 19.20'de iniş yaparak İstanbul'a geldi; Vali Davut Gül karşıladı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 20:02
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 20:02
Papa 14. Leo İstanbul'a Geldi — Atatürk Havalimanı'nda Vali Davut Gül Karşıladı

Papa 14. Leo İstanbul’a geldi

Atatürk Havalimanı'nda resmi karşılama

İlk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yapan Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Ankara’daki temaslarının ardından İstanbul’a geldi.

Papa 14. Leo’yu taşıyan uçak, saat 19.20'de Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı. İstanbul Valisi Davut Gül havalimanında Papa’yı karşıladı. Karşılaşmanın ardından Papa, havalimanından ayrıldı.

Ziyarette Papa’ya eşlik edenler arasında Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher ile diğer yetkililer yer alıyor.

Papa 14. Leo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’de resmi temaslarda bulunuyor ve programı kapsamında 3 gün boyunca İstanbul’da cami ve kiliseler başta olmak üzere birçok ziyarette bulunacak.

İLK RESMİ YURT DIŞI ZİYARETİNİ TÜRKİYE'YE YAPAN VATİKAN DEVLET BAŞKANI PAPA 14. LEO, ANKARA’DAKİ...

İLK RESMİ YURT DIŞI ZİYARETİNİ TÜRKİYE'YE YAPAN VATİKAN DEVLET BAŞKANI PAPA 14. LEO, ANKARA’DAKİ TEMASLARININ ARDINDAN İSTANBUL'A GELDİ. PAPA’YI ATATÜRK HAVALİMANI'NDA İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL KARŞILADI.

İLK RESMİ YURT DIŞI ZİYARETİNİ TÜRKİYE'YE YAPAN VATİKAN DEVLET BAŞKANI PAPA 14. LEO, ANKARA’DAKİ...

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Papa 14. Leo İstanbul'a Geldi — Atatürk Havalimanı'nda Vali Davut Gül Karşıladı
2
Şanlıurfa’da 1 Ton Kaçak Et Ele Geçirildi
3
Hong Kong Yangını: Prestige Construction'dan 3 Kişi 'Cinayet' Suçlamasıyla Gözaltında
4
Diyarbakır Hani’de okul yemeği sonrası öğrenciler hastanelik oldu
5
Aydın'da CHP'li Belediyeler cenaze ve defin hizmetlerini sonlandırdı
6
Samsun Şehir Hastanesi'nden MHRS randevu uyarısı
7
Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?