Papa 14. Leo İstanbul’da: Şişli Kutsal Ruh Katedrali'nde Ayine Katıldı

Papa 14. Leo, İstanbul temasları kapsamında Şişli Harbiye'deki Kutsal Ruh Katedrali'nde ayine katıldı; ardından Fransız Fakirhanesi'ni ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 12:21
Papa 14. Leo İstanbul’da: Şişli Kutsal Ruh Katedrali'nde Ayine Katıldı

Papa 14. Leo İstanbul’da: Şişli Kutsal Ruh Katedrali'nde Ayine Katıldı

Şişli Harbiye'deki programı güvenlik önlemleriyle gerçekleşti

İlk resmi ziyaretini Türkiye’ye yapan Papa 14. Leo, İstanbul temasları çerçevesinde Şişli Harbiye’deki Kutsal Ruh Katedralinde düzenlenen ayine katıldı.

Daha önce Ankara’daki temaslarını tamamlayan Papa 14. Leo, dün akşam saatlerinde İstanbul’a geldi ve geceyi Şişli’deki Saint Esprit Katedralinde geçirdi.

Papa’nın katedrale gelişi öncesinde çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kapıda çiçeklerle karşılanan Papa, kendisini izleyenlere el salladı ve ardından katedrale giriş yaptı.

Din adamlarıyla bir araya gelen Papa 14. Leo, katedraldeki ayinde yer aldı, katılımcılara seslendi ve dualara eşlik etti.

Programa ilişkin bölümü tamamlayan Papa 14. Leo, katedralden ayrılarak Fransız Fakirhanesini ziyaret etti.

İLK RESMİ ZİYARETİNİ TÜRKİYE'YE YAPAN PAPA 14. LEO, İSTANBUL TEMASLARI KAPSAMINDA ŞİŞLİ...

İLK RESMİ ZİYARETİNİ TÜRKİYE'YE YAPAN PAPA 14. LEO, İSTANBUL TEMASLARI KAPSAMINDA ŞİŞLİ HARBİYE'DEKİ KUTSAL RUH KATEDRALİ'NDE AYİNE KATILDI.

İLK RESMİ ZİYARETİNİ TÜRKİYE'YE YAPAN PAPA 14. LEO, İSTANBUL TEMASLARI KAPSAMINDA ŞİŞLİ...

İLGİLİ HABERLER

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi
2
Türk Telekom ve TÜBİTAK BİLGEM'den Yerli ve Milli Bulut Çözümü
3
Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?
4
Çeşme'de Tekne Yangını: 7 Özel Tekne Alevlere Teslim Oldu
5
Dr. Koçoğlu Uyardı: Doğada Yetişen Mantarlar Zehirli Olabilir
6
Trakya’nın Kuşlarını Halkalıyoruz Projesi Toplumsal Fayda Ödülü Aldı
7
Mehmet Akif Caddesi'nde İşgal Son: Kepez Zabıta Temizledi

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?