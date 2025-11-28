Papa 14. Leo İstanbul’da: Şişli Kutsal Ruh Katedrali'nde Ayine Katıldı

Şişli Harbiye'deki programı güvenlik önlemleriyle gerçekleşti

İlk resmi ziyaretini Türkiye’ye yapan Papa 14. Leo, İstanbul temasları çerçevesinde Şişli Harbiye’deki Kutsal Ruh Katedralinde düzenlenen ayine katıldı.

Daha önce Ankara’daki temaslarını tamamlayan Papa 14. Leo, dün akşam saatlerinde İstanbul’a geldi ve geceyi Şişli’deki Saint Esprit Katedralinde geçirdi.

Papa’nın katedrale gelişi öncesinde çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kapıda çiçeklerle karşılanan Papa, kendisini izleyenlere el salladı ve ardından katedrale giriş yaptı.

Din adamlarıyla bir araya gelen Papa 14. Leo, katedraldeki ayinde yer aldı, katılımcılara seslendi ve dualara eşlik etti.

Programa ilişkin bölümü tamamlayan Papa 14. Leo, katedralden ayrılarak Fransız Fakirhanesini ziyaret etti.

