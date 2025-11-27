Papa 14. Leo İznik’te: Hazırlıklar Tamam, İlçe Misafirlerini Bekliyor

Papa 14. Leo İznik Ziyareti Öncesi Hazırlıklar Tamamlandı

1. İznik Konsili’nin 1700. yılı nedeniyle Aziz Neophytos Bazilikası ziyaret edilecek

Türkiye’ye bugün gelmesi beklenen Papa 14. Leo için Bursa’nın İznik ilçesinde hazırlıklar sonlandırıldı. 1. İznik Konsili’nin 1700’üncü yılı anısına yapılacak ziyaret kapsamında Papa, ilçedeki Aziz Neophytos Bazilikası kalıntılarını inceleyecek.

İlçe genelinde, özellikle bazilika ören yerinde ve karşılama alanlarında titiz bir temizlik ve düzenleme çalışması yürütüldü. Kent merkezinde çevre düzenlemeleri tamamlanırken, ziyaret için tahsis edilen alanlar özel olarak hazırlandı. Etkinlik öncesinde bölgede yoğun bir turist hareketi yaşandı, oteller ise aylar öncesinden yapılan rezervasyonlarla doldu.

Belediye Başkanı Usta: "İznik uluslararası bir marka olacak"

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, hazırlık sürecine ilişkin şunları söyledi: "Bir haftadır ilçemizde yoğun bir çalışma var. Yoğun çalışmalarımızın neticesinde bugün ana hazırlıklar bitmiş olacak. Bazilika’da temizlik çalışmaları başladı. Bu akşamdan itibaren şehir misafirine hazır duruma gelmiş olacak. İznik çok önemli bir merkez, tarihi, çinisi, kültürü ve doğasıyla hepsinin bir arada bulunduğu nadir yerlerden biri. Burada çok önemli bir olay var. Milattan sonra 325 yılındaki konsil toplantısı İznik’e farklı bir anlam yüklüyor. Bu da İznik’in inanç turizminde uluslararası bir marka olma yolundaki en önemli adımı yarın atacağız. Bundan sonraki beklentilerimiz, İznik’in Türkiye’nin ve dünyanın en önemli inanç turizmi merkezlerinden biri olmasında çalışmalarımız devam edecek. Bu çalışmaları sürdürülebilir olması için devam ettireceğiz. Biz ev sahibiyiz ve misafirler bizler için çok değerli. Onlara en iyi misafirperverliği göstermek için halkımız da hazır. Yarınki kalabalık sayısal olarak bir günlük bir kalabalık olabilir ama bundan sonrası için tüm dünyadan gelen insanların fazla olması konusunda sürdürülebilir bir turizm hareketi sağlamaya çalışacağız"

Turizm sektöründen erken rezervasyon değerlendirmesi

Turizm İşletmecisi Deniz Akbulut ise otellerin durumuyla ilgili şunları aktardı: "Otelimize aylar öncesinden rezervasyonlar yapıldı. Geneli İstanbul’dan gelen yerli turistlerimiz, bir iki odamızda sadece yurt dışından gelen turistlerimiz var. Papa ziyareti sonrası da yaklaşık iki haftalık doluluğumuz devam ediyor. İnsanların buraya önemli bir ilgisi var. Bundan sonra da devam edeceğini düşünüyorum. Odalarımız tamamen dolu, hepsi Papa’nın gelişinden dolayı yarını bekliyorlar"

İznik, tarihî mirası, çinisi ve doğal güzellikleriyle oluşan bu ilgi sayesinde sürdürülebilir inanç turizmi hedefi doğrultusunda adımlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

AZİZ NEOPHYTOS BAZİLİKASI'NIN KALINTILARI